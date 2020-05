Le joueur vietnamien Nguyen Quang Hai (maillot rouge). Photo: tuoitrenews.vn



Hanoï (VNA) - À l'occasion du 66e anniversaire de la Confédération asiatique de football (AFC), la chaîne de télévision Fox Sports Asia a établi une liste de neuf candidats des "Héros actuels de l'Asie, futurs stars et légendes de tous les temps" (Asia's current heroes, future stars and all-time legends), dont le joueur vietnamien Nguyen Quang Hai.



La liste se base sur le talent et les contributions des joueurs à leurs équipes nationales. Elle comprend Son Heung Min de la République de Corée, Hidetoshi Nakata du Japon, Ali Daei d'Iran, Nguyen Quang Hai du Vietnam, Bambang Pamungkas d'Indonésie, Chanathip Songkrasin de Thaïlande, Khairul Amri de Singapour, Stephan Schrock des Philippines, et Safawi Rasid de Malaisie.

Parmi eux, les fans ne choisiront que trois meilleurs joueurs.



Nguyen Quang Hai, 23 ans, est un milieu de terrain du club de Hanoï et de l'équipe nationale du Vietnam. En 2018, il a figuré dans la liste des dix meilleures jeunes stars du football d'Asie sélectionnés par la Confédération asiatique de football (AFC). -VNA