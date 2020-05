La grotte Son Doong (Photo:Oxalis Adventure)

Quang Binh (VNA) - La province de Quang Binh prévoit de déplacer la cible du secteur tourisme des touristes internationaux vers les touristes nationaux, notamment en offrant des prix plus abordables.



Le Comité populaire de la province a publié un document sur la réduction des prix d’un certain nombre de produits et services touristiques.



En particulier, Oxalis Adventure Tours, le principal organisateur de voyages d'aventure dans la jungle et des grottes au Vietnam, a été autorisé à baisser le prix de sa visite "Conquête de Son Doong - la plus grande grotte du monde'' à 2.500 dollars par personne, tarif qui s'appliquera du 15 mai au 31 décembre 2020.



La province a également encouragé des entreprises de voyages locales à réduire les prix des autres circuits explorant les réseaux de grottes de Va, Nuoc Nut, En et d'autres pour mettre en œuvre le programme de relance touristique 2020-2021 dans la période post-pandémie.



Elle a également autorisé le conseil d'administration du parc national de Phong Nha - Ke Bang à continuer de piloter la visite d'exploration de la grotte de Vom - Gieng Vooc jusqu'au 31 mai. Après cette période pilote, le conseil d'administration rendra compte des résultats aux autorités provinciales. Les frais pour une excursion d'une journée à la grotte de Vom - Gieng Vooc ont également été réduits à 120.000 dongs/personne, contre 200.000 dongs auparavant.



Le Département provincial du Tourisme a déclaré que la province a accueilli environ 35.000 visiteurs lors du 45e anniversaire de la libération du Sud et de la journée de la réunification nationale, c’est-à-dire pendant les congés du 30 avril au 1er mai. Les visiteurs venaient principalement de Hanoi et des provinces voisines. -CPV/VNA