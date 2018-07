Dans la grotte Va. Photo: VNA



Quang Binh (VNA) - Les autorités de la province de Quang Binh (Centre) ont décidé de lancer des circuits de découverte de nouvelles grottes dans le Parc national de Phong Nha-Ke Bang, classé Patrimoine naturel mondial.



Plus précisément, le comité de gestion du Parc national de Phong Nha-Ke Bang s'associera à la société Jungle Boss pour exploiter à titre d'essai un circuit de deux jours et une nuit des grottes Dai A, Over et Pygmy, avec un coût de 600.000 dôngs (26,6 dollars) par personne.



Plus tôt, le 4 juillet, la société Oxalic a reçu l'autorisation pour exploiter un circuit de deux jours et une nuit dans les grottes Va et Nuoc Nut, d'un coût de 8 millions de dongs par personne, et un autre d'une journée de la grotte Nuoc Nut, pour 1,65 million de dongs par personne.



Ces nouvelles excursions sont inscrites dans le cadre d'un plan visant à diversifier les produits touristiques du Parc national de Phong Nha-Ke Bang.

Les grottes Dai A, Over et Pygmy font partie du réseau de grottes Vom dans la zone de restauration écologique du Parc. La grotte Dai A, anciennement Tiger Cave, s'étend sur 1.616 m, avec une profondeur de 46 m. La grotte Over est située à 100 mètres de la grotte Dai A, avec 3.244 m de long et 104 m de profondeur. Pygmy est la plus petite des trois: 845 m de long et 94 m de profondeur. Ces grottes sont entourées de forêts d'une grande biodiversité.

Les grottes de Va et Nuoc Nut, elles, sont incomparables en raison de leur aspect grandiose.

Le Parc national de Phong Nha-Ke Bàng a été inscrit au patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 2003.

Quang Binh est surnommée le "royaume des grottes" avec plus de 300 grottes de différentes tailles dont la plus grande du monde - Son Doong.

Depuis le début de l'année, Quang Binh a accueilli près de 1,9 million de touristes, soit une hausse de près de 17% en glissement annuel, générant un chiffre d'affaires de 2.000 milliards de dongs, +15% en un an. -VNA