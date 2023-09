L'échange de vue sur la coopération entre la province vietnamienne de Quang Binh et le Japon à Tokyo. Photo : VNA



Tokyo (VNA) - La province de Quang Binh (Centre) a organisé le 22 septembre à Tokyo un échange de vue intitulé "rencontre et coopération entre Quang Binh et Tokyo". C'était la première fois que la province de Quang Binh a organisé un événement de promotion des investissements à grande échelle au Japon avec le désir de partager et de coopérer avec les investisseurs japonais.L’événement a été organisé par l'ambassade du Vietnam au Japon, avec le soutien de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) et du Centre de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).Le vice-président permanent du Comité populaire de la province de Quang Binh, Doan Ngoc Lam, a souligné que sa province était toujours ouvert à accueillir les investisseurs et engageait à accompagner et à créer les conditions les plus favorables pour transformer les idées des investisseurs en réalité.Évaluant le potentiel du Vietnam, le vice-président exécutif du JETRO, Nakazawa Katsunori, a déclaré qu'au cours des 10 dernières années, le chiffre d'affaires des exportations entre le Japon et le Vietnam avait doublé, le Vietnam étant devenu un partenaire et une destination d'investissement majeur du Japon.Selon une enquête réalisée par JETRO auprès de 3 000 entreprises japonaises ayant des investissements à l’étranger, pendant six ans consécutifs, le Vietnam s'est classé au deuxième rang parmi les pays dans lesquels les entreprises japonaises souhaitent investir. En outre, en 2022, il y avait jusqu'à 4 700 demandes de conseils d'entreprises japonaises sur l'environnement des investissements étrangers liés au Vietnam.S'exprimant à l’événement, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Binh, Vu Dai Thang, a déclaré que la présence d'un grand nombre d'entreprises japonaises avait affirmé leur intérêt pour cette localité. Il s’est engagée à ce que la province fasse tout son possible pour créer un environnement d'investissement équitable, favorable, substantiel, efficace et rapide, pour transformer le potentiel et les avantages en résultats spécifiques et pratiques. - VNA