Hanoi, 4 décembre (VNA) - À l’occasion du Nouvel An 2020, la province de Quang Binh (Centre) a imaginé un programme original et attractif en vue d'attirer une clientèle locale à participer à ses nombreuses activités touristiques.

Le paysage de la province de Quang Binh.

Jusqu’au 31 mars 2020, le prix des prestations touristiques telles que visites de grottes, séjours ou services hôteliers sera fixé directement par les habitants de la province de Quang Binh, qu'ils soient employés, étudiants ou simples résidents, lorsqu'ils utilisent ces services.



Plus précisément, dans le cadre de leur séjour organisé par des opérateurs de la province, le public bénéficiera d’une réduction de 10 à 50% sur le prix des produits et prestations touristiques et de 10 à 30% de remise sur le prix du voyage à Quang Binh.



Les visiteurs bénéficieront aussi de réductions de 30 à 55% sur les nuitées en centre d’hébergement, de 5 à 10% sur le coût de la restauration agréée ainsi que 10 à 15% sur les transports routiers.



Du 29 au 31 décembre 2019, dans la commune de Son Trach, district de Bô Trach, le Centre d’information pour la promotion du tourisme de Quang Binh organisera, dans la région de Phong Nha - Ke Bàng, des activités artistiques et gastronomiques telles que des spectacles de marionnettes sur l’eau et des activités culinaires.



Pour accueillir la nouvelle année 2020, le Service provincial du tourisme organisera dans la commune de Son Trach, district de Bô Trach, des festivités autour du décompte du nouvel an le 31 décembre 2019. Les visiteurs se verront proposer de nombreuses activités parmi lesquelles un Festival de la gastronomie dans les hôtels, maisons d'hôtes et restaurants de la région, des spectacles de danse du lion et de cirque de rue, des spectacles d'arts et de musique électronique (GED) ainsi que des feux d'artifice …



Le 1er janvier 2020, le Service provincial du tourisme proposera également une cérémonie de bienvenue aux premiers touristes internationaux à Phong Nha - Ke Bàng, site classé au patrimoine mondial.



Ces activités de promotion pour la nouvelle année 2020 devraient contribuer au maintien et à l'amélioration des activités des entreprises touristiques, à la création d'emplois et à des revenus plus importants pour les travailleurs en basse saison.



Les résolutions du XVIe Congrès du Parti de la province de Quang Binh visent à faire du tourisme un secteur économique clé.



En faisant de "Chaque citoyen un guide touristique" et que "Chaque voyage permette d'aimer davantage la province de Quang Binh", cette opération en signe le succès, tout en contribuant à la protection et à la promotion de la ressource.- CVN/VNA