Dông Thap (VNA) - Direction cette semaine la ville de Sa Dec, chef-lieu de la province de Dông Thap (Sud). Ces dernières années, les horticulteurs locaux ont ajouté une nouvelle corde à leur arc: le tourisme rural.

Le club de tourisme rural du quartier de Tân Quy Dông (Photo: VOV)

Créé il y a deux ans, le club de tourisme rural du quartier de Tân Quy Dông réunit 24 horticulteurs qui ont accepté d’ouvrir leurs exploitations aux touristes. 12 d’entre eux se sont même lancés dans les chambres d’hôtes et la restauration pour offrir aux touristes la possibilité de prolonger leur séjour dans la province méridionale de Dông Thap. Trân Anh Diên, un horticulteur local, se réjouit de la nouvelle physionomie de sa terre natale.

“Depuis la création du club, la visite de nos exploitations intéresse de plus en plus de touristes. Ici, nous partageons nos expériences concernant la création, la gestion et la promotion de nos affaires. Chaque exploitation a son charme et ne ressemble à aucune autre”, dit-il

“Construire et Gérer ensemble ”, telle est la philosophie de notre club, explique Trân Huu Tài, un autre horticulteur.

“Nous nous entendons tous très bien. Lors de nos rencontres, chacun donne son avis et des conseils pour améliorer nos services et attirer une plus grande clientèle. Un client satisfait est un client qui revient”, indique-t-il.

“Pour que notre club se développe durablement, il est crucial de trouver un équilibre entre ses différents membres. Chacun doit y trouver un intérêt et ensemble, nous devons trouver un intérêt commun”, déclare le chef du club, Phan Thanh Hùng.

Photo: VOV



L’épidémie de Covid-19 ayant ralenti leurs activités, les horticulteurs de Sa Dec en profitent pour améliorer leurs prestations et se préparer à la reprise post-Covid-19. Des rencontres avec des experts, investisseurs et des représentants des agences de voyage sont également organisées afin de proposer des circuits plus actuels et faire de Sa Dec, la nouvelle destination de la région. -VNA/VOV