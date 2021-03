Hanoi (VNA) – Le mois de mars 2021 est à marquer d’une pierre blanche, pour le Vietnam, qui aura fait un grand bond en avant en matière d’intégration au tissu économique international.



Le 18 mars, l’agence de notation Moody’s revoyait à la hausse la note du Vietnam, qui est désormais crédité d’une appréciation positive. Quelques jours auparavant, le 7 mars très exactement, notre pays faisait son entrée dans le groupe des économies ayant un indice de liberté économique de niveau moyen, en accrochant la 90e place d’un classement qui en compte 178 et qui a été établi par la fondation américaine Heritage. Et pour couronner le tout, le Vietnam est le seul pays de l’ASEAN à avoir progressé dans le classement par pouvoir d’influence établi par Brand Finance…

Pouvoir d’influence, «soft power» en anglais, est un terme qui apparaît pour la première fois dans un livre publié en 1990 par Joseph Samuel Nye, Jr., professeur à l’université de Harvard. Il désigne la capacité à avoir de l’influence sur d’autres, à les inciter à faire ce qu’on veut, sans recourir à la coercition. À la différence du «pouvoir dur» qui est basé sur les forces militaires et économiques, le pouvoir d’influence d’un pays est basé sur sa culture, sur ses valeurs et sur sa politique nationale.

Le Vietnam progresse de trois places pour se classer 47e sur 105 pays dans le rapport Global Soft Power Index 2021 de Brand Finance. Source: Brand Finance

Si l’on s’en réfère à Brand Finance, le Vietnam aurait donc renforcé son pouvoir d’influence en 2020, grâce notamment aux mesures prises par son gouvernement et au dynamisme de ses entreprises. À cela s’ajoute la maestria avec laquelle il a su maîtriser l’épidémie de Covid-19 sur son territoire, avec des taux d’incidence et de mortalité «incroyablement bas». Force est de constater en outre que notre pays est le seul, au sein de l’ASEAN, à avoir su renforcer son influence au cours d’une année 2020 particulièrement difficile à maints égards. C’est bien simple: dans le classement de Brand Finance, il gagne trois places, passant de la 50e à la 47e. En Asie, il est le 9e pays le plus influent.

Rien d’étonnant à cela pour Samir Dixit, qui est le directeur exécutif de Brand Finance en Asie-Pacifique, et pour qui le Vietnam a su adopter la bonne stratégie promotionnelle sur le marché international. Fort de relations diplomatiques établies avec 187 des 193 pays membres de l’ONU, mais aussi de plusieurs accords de libre-échange dits de nouvelle génération, notamment l’accord avec l’Union européenne et le Partenariat transpacifique global et progressiste, le Vietnam s’impose désormais comme un élément important dans toutes les chaînes économiques régionales, constate Samir Dixit qui y voit une preuve, une de plus, de l’augmentation du pouvoir d’influence de notre pays.

Si 2020 a été une année de crise mondiale, elle a aussi été l’année du surgissement du Vietnam sur les devants de la scène internationale. Président tournant de l’ASEAN et membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, le pays est en outre resté l’une des rarissimes destinations sûres dans le contexte pandémique.

Maintenant que son pouvoir d’influence est en hausse, le Vietnam entend bien renforcer son «pouvoir dur» et à créer un «pouvoir intelligent» nécessaire à l’affirmation de sa position sur l’échiquier mondial. – VOV/VNA