90% jugent que les développements technologiques amélioreront leurs perspectives d'emploi à l'avenir. Photo: doanhnghiepdothi

Hanoï (VNA) - Le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC) a publié le 15 mars les résultats d'un sondage sur la technologie, les emplois et les compétences dans l’économie numérique au Vietnam.



Cette enquête, effectuée du 12 novembre au 27 décembre 2020, a recueilli un total de 1.146 réponses de travailleurs vietnamiens d'entreprises et bureaux.



Optimisme

Selon 90% des travailleurs interrogés, la technologie changera leurs emplois actuels à moyen terme (6 à 10 ans), tandis que 83% pensent qu'ils en ressentiront l'impact à court terme (3 à 5 ans).



89% des personnes interrogées pensent que l'automatisation apporte plus d'opportunités que de risques. 90% jugent que les développements technologiques amélioreront leurs perspectives d'emploi à l'avenir.



Inquiétudes

Malgré l'optimisme, la sécurité de l'emploi suscite des inquiétudes. Selon cette enquête, 45% ont également exprimé des inquiétudes quant aux impacts de l'automatisation sur l’emploi.



M. Grant Dennis, président de PwC Vietnam, a déclaré: «Les résultats de l'enquête reflètent la présence et l'influence accélérées de la technologie sur le lieu de travail au Vietnam, et ce rythme de changement se poursuivra de manière rapide dans l’avenir. Il est important de donner la priorité à permettre aux employés et aux entreprises de mieux s'adapter aux nouveaux environnements technologiques, ainsi que de leur donner les moyens pour qu’ils puissent obtenir des résultats optimaux».

43% des travailleurs souhaitant apprendre afin de s’adapter à différentes technologies et 34% souhaitant maîtriser une technologie spécifique. Photo d'illustration: Internet

A cet égard, Dinh Thi Quynh Van, directrice générale de PwC Vietnam a estimé : «lorsque les entreprises veulent accélérer le développement technologique, il faut noter qu'à chaque étape, le facteur humain joue un rôle important. L'investissement dans la technologie peut se faire rapidement, mais il faudra doter les employés des compétences dont ils auront besoin à l'avenir. Ces efforts faciliteront non seulement le développement des ressources humaines, mais également le développement global de l’entreprise à l’ère numérique».



Forte demande d'apprentissage

La nécessité d'adapter de nouvelles compétences résonne chez la majorité des personnes sondées à l'enquête. Le rapport révèle qu'une majorité (93%) fait des efforts pour améliorer leurs compétences. Les compétences liées à la technologie occupent une place primordiale, 43% des travailleurs souhaitant apprendre afin de s’adapter à différentes technologies et 34% souhaitant maîtriser une technologie spécifique.



Il est encourageant de noter que 88% des Vietnamiens interrogés ont déclaré qu’ils avaient accès à la possibilité d'améliorer leurs compétences numériques dans leur lieu de travail. Cela montre que les entreprises font des efforts pour répondre aux besoins de perfectionnement de la main-d'œuvre.



À cet égard, alors que plus de la moitié des réponses disent que l'amélioration des compétences est la responsabilité de chaque personne, PwC estime que le gouvernement et les entreprises jouent un rôle important dans l’aide aux travailleurs à avoir accès des programmes de renforcement des compétences inclusifs.



«Le gouvernement, les entreprises et les établissements d'enseignement doivent travailler ensemble pour améliorer les compétences des travailleurs afin de répondre aux besoins d'une main-d'œuvre de haute qualité dans l'avenir et de stimuler une croissance inclusive et durable de la société et de l’économie», a suggéré Dinh Thi Quynh Van. -CPV/VNA