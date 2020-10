Une plate-forme pétrolière du gisement Bach Hô. Photo: CVN/VNA

Hanoï (VNA) - Pendant les neuf premiers mois de l’année, PetroVietnam (PVN) a réussi à maintenir son rythme de travail malgré la "double crise" provoquée par les impacts de la pandémie de coronavirus et la baisse des prix du pétrole.

Selon le Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN), ses exploitations de pétrole brut et de gaz ont atteint environ 15,71 millions de tonnes d’équivalent pétrole, dépassant de 4% l’objectif fixé.

La production de pétrole a été estimée à 8,64 million de tonnes, dépassant de 9,4% le plan prévu. La production d’engrais azoté a dépassé de 9,1% l’objectif pour s’établir à 1,34 million de tonnes.

Le groupe a réalisé au cours des neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires total de plus de 423 billions de dôngs (environ 18 milliards de dollars) et versé plus de 50 billions de dôngs au budget de l’État, a déclaré son directeur général Lê Manh Hung, ajoutant que PVN avait également fait de son mieux pour réduire les coûts inutiles, économisant 7,1 billions de dôngs.

A l’heure actuelle, PVN compte environ 60.000 employés hautement qualifiés et capables de gérer des opérations pétrolières et gazières locales et à l’étranger. En tant qu’acteur majeur du secteur de l’énergie et de l’économie nationale, il contribue à la modernisation, à l’industrialisation et à la défense de la souveraineté du pays.

Les principaux produits du PVN tels que l'électricité, l'azote, l'essence, le pétrole et le gaz, entre autres, contribuent de manière significative à garantir la sécurité énergétique et alimentaire, et créent une base pour le développement d'autres secteurs économiques.

Les unités de production telles que Vietsovpetro, PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP), Rusvietpetro, Bien Dong Petroleum Operating Company (BDPOC), PVGAS et la société par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), ont atteint ou dépassé les objectifs fixés pour les neuf premiers mois de l’année.

En 2020, PetroVietnam continue de confirmer sa première place dans le classement des 500 entreprises les plus rentables au Vietnam (Profit 500), publié par la société Vietnam Report et le journal en ligne VietnamNet.

En 2019, PVN a réalisé un chiffre d’affaires de 736.000 milliards de dôngs, dépassant de 20% son plan annuel et affichant une hausse annuelle de 17%. Il a versé au budget de l’État 108.000 milliards de dôngs, dépassant de 23,5% son objectif. – VNA