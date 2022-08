Le secteur gazopétrolier fait des efforts pour opérer efficacement. Photo: PVN

Hanoï (VNA) - Pour le reste de l'année, le groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) continue de suivre de près les évolutions du marché et de gérer les risques pour assurer sa performance et atteindre les objectifs fixés.

Au cours de ces sept derniers mois, la situation économique et politique mondiale a connu de nombreuses fluctuations à cause de la guerre russo-ukrainienne, des tensions américano-chinoises. L'augmentation continue des taux d'intérêt, la hausse de l'inflation dans toutes les régions et des prix des intrants ont imposé des difficultés aux chaînes d'approvisionnement et entraîné une diminution des marges bénéficiaires des entreprises.

La croissance économique mondiale a ralenti dans un contexte de baisse de la confiance des entreprises. Le 26 juillet, le Fonds monétaire international (FMI) a déclaré que ses prévisions de base prévoient un ralentissement de la croissance du PIB mondial, qui passerait de 6,1% l'an dernier à 3,2% cette année et à 2,9% l'an prochain, soit une baisse de 0,4 et 0,7 point de pourcentage par rapport aux Perspectives de l'économie mondiale publiées par le FMI en avril.

Une mauvaise performance attribuée par le FMI à l'"inflation plus élevée que prévu dans le monde entier, en particulier aux États-Unis et dans les principales économies européennes", à "un ralentissement plus important que prévu en Chine" à la suite des confinements liés à la crise sanitaire et, enfin, aux "retombées négatives de la guerre en Ukraine". L'ombre de la pandémie plane toujours sur l'économie mondiale.

L'inflation mondiale a été revue à la hausse du fait de l'augmentation des prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ainsi que des déséquilibres persistants de l'offre et de la demande. Elle devrait atteindre 6,6% dans les pays avancés et 9,5% dans les pays émergents et les pays en développement cette année, soit une révision à la hausse de 0,9 et 0,8 point de pourcentage, respectivement. Notamment, le cours du pétrole brut a fortement chuté en juillet et ne montre aucun signe d'arrêt.

En cette conjoncture difficile, le groupe PVN a cherché à faire face aux fluctuations de manière flexible en valorisant les ressources de la chaîne de valeur pour minimiser les dommages causés par les impacts négatifs et maintenir la stabilité dans ses activités de production et de commerce.

Son exploitation de pétrole brut a atteint 0,9 million de tonnes en juillet, dépassant de 19% le plan initial; et 6,38 millions de tonnes au cours des sept premiers mois de l'année, représentant 73% du plan fixé pour 2022.

Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires total des sept mois de 547.700 milliards de dongs, soit une hausse de 56% par rapport à la même période de 2021. PVN a contribué au budget de l'État à hauteur de 79.600 milliards de dongs, dépassant son plan de 74% et en hausse de 47% en rythme annuel.

Selon son directeur général, Le Manh Hung, d’ici la fin de l’année, PVN continue de suivre de près la situation du marché, la situation macroéconomique et se concentre sur le contrôle des risques pour accomplir au mieux possibles les tâches fixées.

Le groupe et ses unités membres se concentrent ainsi sur la mise en œuvre de solutions pour augmenter les réserves et le volume d'exploitation, élargir les débouchés, renforcer les liens, promouvoir les activités d'investissement afin de contrôler les risques et de tirer parti des opportunités, et mettre en œuvre les stratégies d'investissement et les projets clés.

Par ailleurs, il envisage de poursuivre les tâches scientifiques à long terme, ainsi que la recherche et le développement, de mettre en œuvre efficacement ses projets sur la transformation numérique, la construction d'usines intelligentes et le Big data.

En outre, le PVN continue de coopérer étroitement avec les organes concernés pour finaliser le projet de loi sur le pétrole et le gaz (amendée). -VNA