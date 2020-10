Plate-forme de Vietsovpetro au gisement de Bach Hô. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - En neuf mois, l’exploitation du pétrole brut et du gaz du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN) a atteint 15,71 millions de tonnes, dépassant l’objectif de 4%, et ce malgré le Covid-19.

Selon PVN, la production de pétrole est estimée à 8,64 million de tonnes, dépassant 9,4% du plan. La production d’engrais azoté a dépassé de 9,1% le plan pour atteindre 1,3 million de tonnes.

Malgré l’impact du Covid-19 et la baisse des cours du pétrole, le groupe a réalisé au cours des neuf premiers mois de l’année un chiffre d’affaires total de plus de 423.200 milliards de dôngs (environ 18 milliards de dollars) et reversé 50.200 milliards de dôngs au budget de l’État, a déclaré son directeur général Lê Manh Hung.

PVN a également fait de son mieux pour réduire les coûts inutiles, économisant 7.170 milliards de dôngs, a-t-il ajouté.

Le groupe compte environ 60.000 employés hautement qualifiés et capables de gérer les opérations pétrolières et gazières localement et à l’étranger. Devenu un acteur majeur du secteur de l’énergie et de l’économie nationale, il a contribué à la modernisation, à l’industrialisation et à la défense de la souveraineté du pays.



En 2019, PVN a réalisé 736.000 milliards de dôngs de recettes, dépassant de 20% son plan annuel et affichant une hausse annuelle de 17%. Il a reversé au budget de l’État 108.000 milliards de dôngs, dépassant de 23,5% son plan. – VNA