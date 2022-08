Le directeur général du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), Lê Manh Hung, rencontre à Hanoi Anita H. Holgersen, directrice d’Equinor (Norvège). Photo: congnghiepcongnghecao.com.vn



Hanoi (VNA) – Le directeur général du Groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN - PetroVietnam), Lê Manh Hung, qui a rencontré à Hanoi Anita H. Holgersen, directrice d’Equinor, une compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne, a proposé d’établir une feuille de route pour le développement des projets de l'hydrogène et de l'éolien offshore au Vietnam.

Anita H. Holgersen a présenté la capacité et l'expérience d'Equinor, en soulignant que PVN et Equinor présentent de nombreuses similitudes, issues des activités gazo-pétrolières.

Anita H. Holgersen a hautement apprécié PVN pour son rôle et sa position en tant que principale entreprise énergétique au Vietnam, et que principale unité expérimentée et compétente en Asie du Sud-Est dans le domaine de l'externalisation, de la fabrication et de l'assemblage, du transport et de la construction d'offshore.

Par conséquent, Equinor souhaite coopérer avec PVN pour investir dans l'éolien offshore, la production d'hydrogène et d'ammoniac ; le captage, le stockage et l’utilisation du carbone (CCUS), a-t-elle dit.

De son côté, Lê Manh Hung a hautement apprécié les activités de coopération entre les deux parties dans le passé et souhaité voir Equinor promouvoir la mise en œuvre des projets dans le domaine de l'énergie éolienne offshore et de la production d'hydrogène à partir de l'énergie éolienne offshore.

Il a également proposé à cette compagnie norvégienne de travailler avec des unités membres de PVN telles que : PTSC, VSP... pour mettre en œuvre des projets spécifiques au Vietnam, ainsi que sur le marché international.

Le PVN poursuit actuellement 12 tâches clés pour mettre en œuvre sa feuille de route sur la transition énergétique.

Selon Lê Manh Hung, son groupe a commencé en 2019 à mettre en œuvre sa feuille de route liée à la transition énergétique, mais la mise en œuvre doit être basée sur les objectifs nationaux.

PVN se concentrera sur l’accélération de la prospection et de l'exploration de gaz et pétrole, notamment les recherches sur l'utilisation d'énergies renouvelables dans l'extraction de pétrole et de gaz.

PVN se focalisera également sur le développement des débouchés, l'utilisation de l'énergie solaire dans des usines telles que la raffinerie de pétrole Dung Quât. Le groupe accordera en outre la priorité à la modernisation de ses technologies, à l'écologisation de ses usines, au développement de l'énergie éolienne offshore, à l'évaluation du marché de la transition énergétique avec chaque groupe de produits et services, et l’élaboration d’un portefeuille de transition énergétique.

En vue de suivre la tendance au développement de l'industrie de l’hydrogène, PVN doit participer rapidement au processus de planification des stratégies et politiques pour créer le cadre juridique nécessaire au développement de l'énergie hydrogène grâce à la coopération avec les instituts de recherche, ministères et organes concernés.

Avec le programme de recherche scientifique et technologique à long terme, PVN doit se concentrer sur la recherche et l'application, en accédant aux nouvelles technologies dans la chaîne de production, de transport, de stockage et d'utilisation/application de l'hydrogène pour anticiper et être prêt à participer à la production d'hydrogène lorsque le marché sera disponible.

PVN doit se focaliser sur le développement de l'hydrogène « vert » sur la base des caractéristiques et avantages des infrastructures de l'industrie pétrolière et gazière du Vietnam, et la mise en œuvre de projets éoliens offshore afin de poser les bases pour le développement de l'énergie hydrogène. Il est nécessaire d'élaborer un plan de développement pour que d'ici 2030, PVN affiche une production de 1.400 MW d'énergie éolienne offshore.

Début mai 2022, Equinor a officiellement ouvert un bureau de représentation à Hanoi. Cet événement a confirmé la volonté et la détermination de la Norvège à contribuer au développement de l'industrie éolienne offshore au Vietnam, à participer à la transition verte, ainsi qu'à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de ses engagements dans l'Accord de Paris sur le changement climatique et lors du Sommet sur le changement climatique. (COP26).

En octobre 2021, en collaboration avec l'ambassade de Norvège à Hanoï, Equinor avait élaboré un rapport de recherche sur la chaîne d'approvisionnement pour le développement de l'énergie éolienne offshore au Vietnam. Le rapport a été présenté au ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien avant d'accompagner le Premier ministre Pham Minh Chinh pour assister à la COP26 au Royaume-Uni. -VNA