Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À la fin du troisième trimestre, le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam a encore atteint ses objectifs définis en septembre et au cours des neuf premiers mois de 2019.

La plupart de ses objectifs de production ont dépassé les objectifs fixés. La production d'azote au cours des neuf premiers mois de 2019 a atteint 1,10 million de tonnes, dépassant de 8% le plan fixé et équivalant à 76,6% du plan annuel. La production d'électricité au cours des neuf premiers mois de 2019 a atteint 16,42 milliards de kWh, soit 4,3% de plus que le plan fixé et 76% du plan annuel.

La production d'essence et d'huile au cours des neuf premiers mois de 2019 a atteint 8,99 millions de tonnes, soit 5,6% de plus que le plan fixé et 79,2% du plan annuel. Les objectifs financiers de PVN pour les neuf premiers mois de 2019 (recettes totales, contributions au budget de l'État) ont dépassé le plan fixé, à savoir:

Le chiffre d'affaires total du groupe 2019 est estimé à 61.400 milliards de dongs en septembre, soit 9,5% de plus que le plan de septembre ; et à 560.600 milliards de dongs au cours des neuf premiers mois de l’année, dépassant ainsi 12% le plan mensuel et représentant 92% du plan annuel.

Le groupe a contribué en septembre environ 8.700 milliards de dongs au budget d'État, soit 16,4% de plus que le plan de septembre ; et 78.500 milliards de dongs entre janvier et septembre, représentant 89% du plan annuel.

Les 4 unités du groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) que sont Rusvietpetro, PTSC, PVGas, PVTrans ont toutes accompli, voire dépassé, leur plan annuel en termes des indices financiers.

Voici les activités marquantes de PVN en septembre

Fitch Ratings a attribué au groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PetroVietnam ou PVN) un profil de crédit autonome à "BB+", reflétant le degré élevé d’intégration, de diversification et de profil financier conservateur de la société.

Le PVN continue à trôner à la première place du classement des 500 entreprises ayant le plus de bénéfices du Vietnam en 2019, réalisé par Vietnam Report.

Le gouvernement a confié au ministre de l’Industrie et du Commerce, au président du Comité national de gestion des fonds publics au sein des entreprises la responsabilité de régler les questions liées aux projets de pointe comme Long Phu 1, Song Hau 1, Thai Binh 2… pour assurer leur rythme.

La joint-venture vietnamo-russe Vietsovpetro a mis à flot avec succès la superstructure de la plate-forme BK-20 relevant du gisement Bach Ho. Un ouvrage conçu et fabriqué par de nombreuses filiales de Vietsovpetro.

Vietsovpetro a remporté un grand prix lors du 7e concours sur les sciences et techniques destiné aux jeunes experts, tenu en Russie. Le PVN a également remporté le 2e prix du concours national des meilleurs travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail en 2019.

L'usine d'azote de Cà Mau dans la commune de Khanh An, district d'U Minh, province de Ca Mau (Sud), a achevé ses travaux d'entretien et a été officiellement remise en service pour répondre à la demande d'engrais de la récolte hiver-printemps.

La compagnie par actions de raffinerie de Binh Son a été en 2018 leader dans le secteur des services gazopétroliers en matière de gestion financière. En outre, les services d'ingénierie pour la fabrication de la plateforme, conformes aux normes internationales, répondent aux besoins domestiques et internationaux. -VNA