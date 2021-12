Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Groupe national pétrolier et gazier (PVN) a atteint avant les délais de nombreux objectifs importants, dont l’exploitation de pétrole et de gaz pour l'année 2021.

Plus précisément, l’exploitation pétrolière cumulée en 11 mois a atteint 9,97 millions de tonnes, dépassant de 2,5% l’objectif fixé pour l’année.

Au cours des 11 premiers mois, PVN a apporté au budget de l'État environ 84.700 milliards de dongs, dépassant de 52% son plan pour les 11 mois et soit une hausse de 27% de en variation annuelle.

Pendant cette même période de temps, les activités de prospection, d'exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz du Groupe ont été activement mises en œuvre. PVN a eu une nouvelle découverte au puits Soi Vang-1X, et a mis en exploitation trois gisement et ouvrages, dont les plateformes BK-18A et BK-19. -VNA