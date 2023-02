Hanoï, 10 février (VNA) - La production pétrolière de la Compagnie de prospection et d'exploitation gazière et pétrolière de PetroVietnam (PVEP) a franchi la barre du milliard de barils le 8 février, marquant une nouvelle étape dans son parcours de développement de 35 ans.

Exploitation pétrolière sur le champ pétrolier de Bach Ho. Photo : VNA

Il s'agit également d'un résultat impressionnant dans le contexte de baisse de la production et de la taille des activités d'exploration et de production (E&P).Selon le directeur général de la PVEP, Tran Hong Nam, fin 2022, la production totale de l'entreprise était estimée à 996 millions de barils de pétrole et 3.368 milliards de pieds cubes de gaz. Le total équivaut à 624 millions de barils de pétrole.Parmi ses 21 projets, quatre lots concentrent la production (65%) à savoir le lot 15-1 avec 305 millions de barils, le lot PM3 CAA avec 144 millions de barils, et le lot 15-2 et le lot 16-1, chacun avec 103 millions de barils.Pour atteindre ce symbolique objectif du milliard de barils, la PVEP et ses partenaires ont surmonté divers défis, notamment les incertitudes de la politique mondiale, la chute des prix du pétrole et la pandémie de COVID-19.La compagnie a également fait face à de nombreuses difficultés dues à l'épuisement des gisements de pétrole et des ressources financières pour ses activités d'exploration et de production, a-t-il dit, ajoutant qu'elle a réussi à surmonter les vents contraires grâce à un large éventail de mesures ainsi qu'aux efforts et à l'esprit d'innovation de son personnel.- VNA