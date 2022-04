La PVEP a exploité 0,95 million de tonnes d'équivalent pétrole. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Au premier trimestre, la Compagnie d’exploration et de production de pétrole et de gaz du PetroVietnam (PVEP - PetroVietnam Exploration Production Corporation) a exploité 0,95 million de tonnes d'équivalent pétrole, dépassant de 16% de son plan et atteignant 30% de son plan annuel.

Elle a extrait 0,62 million de tonnes de pétrole et de condensats de gaz. Son volume des ventes de gaz était de 324 millions de m3.

Au premier trimestre, la PVEP a réalisé un chiffre d’affaires total de 11.234 milliards de dôngs (plus de 650 millions de dollars), soit 70% de son plan annuel. Elle a reversé 4.173 milliards de dôngs au budget de l’Etat et enregistré un bénéfice avant impôt de 5.892 milliards de dôngs.

Au deuxième trimestre, la PVEP envisage d’exploiter 0,95 million de tonnes d'équivalent pétrole. -VNA