Photo d'illustration. Source: PVCoating



Hanoi (VNA) – La société par actions de revêtement pipeline gazo-pétrolier du Vietnam (PVCoating), membre de PetroVietnam Gas Joint Stock Corporation (Compagnie générale du gaz du Vietnam - PV GAS) vient de remporter l'appel d'offres international pour les revêtements d'anti-corrosion et de poids en béton (CWC) pour le pipeline sous-marin de 14 pouces et d’une longueur de 9,5 km.

Ce revêtement de pipeline entre dans le cadre du projet de développement du gisement Zawtika 1D installé au Myanmar du groupe PTTEP (Thaïlande), qui sera mis en œuvre au troisième trimestre 2022.

Au premier semestre de 2022, en plus d'exécuter des contrats de service pour ses clients comme Nippon Steel, Anpha ECC, Thanglong Technical, Tan Nhat Tien, Thai Duong, Vietsovpetro..., PVCoating s'est concentrée sur le développement du marché, offrant des prix et des appels d'offres pour des projets dans et hors du secteur gazo-pétrolier.

En 2021, PVCoating a pris de nombreuses mesures pour faire face à la situation épidémique et maintenir la production afin d'assurer la qualité et l'avancement des contrats de construction pour ses clients, et de garantir les régimes et politiques concernant les employés.

Elle a ainsi pris des mesures pour réduire les coûts de production, économiser des matériaux, réduire les coûts de gestion, inciter au recouvrement des dettes impayées des clients afin de sécuriser le capital pour la production… -VNA