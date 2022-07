PV GAS D nécessite plus de 120 millions de dollars pour ses projets d’ici 2035. Photo: PV GAS



Hanoi (VNA) - PV Gas D (PetroVietnam Low Pressure Gas Distribution JSC), une filiale de PV GAS (Vietnam Gas Corporation) vise à devenir l’un des principaux distributeurs de produits de gaz naturel et de GNL re-gazéifié.

L’entreprise entend garantir un approvisionnement en carburant propre aux parcs industriels et aux zones urbaines du Vietnam, conformément à sa stratégie commerciale jusqu’en 2025.

Au cours de la période 2022-2035, elle a besoin de plus de 2.083 milliards de dôngs (plus de 89 millions de dollars) pour investir dans la modernisation de ses systèmes d’infrastructure existants et la construction de nouveaux systèmes en synchronisation avec le plan de développement de la source de PV GAS.

Dans la région du Sud-Est, PV GAS D investira dans l’expansion de son système de distribution de gaz existant pour répondre à la demande dans les zones industrielles des provinces de Bà Ria-Vung Tàu et Dông Nai, et des zones environnantes ; et dans le développement des infrastructures pour les clients gaziers urbains.

Dans les régions du Nord et du Centre septentrional, elle prévoit d’étendre le système de distribution de gaz dans le parc industriel de Tiên Hai de la province de Thai Binh après 2025, lorsqu’elle disposera d’une source de gaz stable et répondra à la demande des clients.

L’entreprise investira également dans un système de distribution de gaz connecté aux projets GNL de PV GAS sur la période 2031-2035.

Photo d'illustration. Source: Groupe national pétrolier et gazier (PetroVietnam-PVN)



Dans la région du Centre, PV GAS D investira dans un système de distribution de gaz pour être prêt à recevoir du gaz des champs de Ca Voi Xanh, Ken Bau, Bao Vang, ou du GNL importé pour fournir du gaz à basse pression aux clients industriels et à la production de GNC/GNL.

Elle a ciblé un objectif d’environ 15,46 milliards de m3 de gaz (aux conditions standard) fournis par le réseau de canalisations pour les clients industriels sur la période 2022-2035, et de commencer à fournir du gaz aux clients des zones urbaines à partir de 2026.

Elle vise également à maintenir sa part de marché de plus de 90% de la distribution de gaz naturel par canalisations aux clients industriels sur la période 2022-2025.

PV GAS D s’efforce également d’atteindre une croissance moyenne de la production de 6,5% par an, détenant une part de marché stable de plus de 70% pour les clients industriels via des canalisations sur la période 2026-2035.

Au cours des six premiers mois de 2022, elle a réalisé un chiffre d’affaires total de plus de 5,9 billions de dôngs, en hausse annuelle de 31%. Son bénéfice après impôts a atteint 158 milliards de dôngs, en hausse de 61% par rapport à la même période de l’an dernier. – VNA