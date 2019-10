Hanoï (VNA) - Des plates-formes de forage pétrolier construites par la Compagnie générale par actions de forage et de services de forage pétrolier du Vietnam (PV Drilling) se dotent de la certification Zéro LTI de l'Association internationale des entrepreneurs de forage.

PV Drilling V est le 8e Tender Assist Drilling (TAD) au monde. Il relève de la dernière génération du genre, dotée d’une technologie de pointe, et peut être considéré comme l’appareil de forage assisté d’un tender le plus moderne avec le design SSDT 3600E HP. PV Drilling V est également connu comme le premier TAD au monde à avoir été conçu pour supporter une charge maximale de 1.500.000 lb (environ 680 kg), afin de pouvoir fonctionner à une profondeur de forage maximale de 30.000 pieds (9.100 m) à la profondeur des eaux allant jusqu’à 4.000 pieds (1.200 m).

Le projet Biên Dông 1 à la conquête de l’or noir



Si en 1984, l’industrie pétrolière vietnamienne avait construit sa première plate-forme pétrolière avec le soutien technique du partenaire russe, en 2010, elle a étudié avec succès la conception, la construction et l’installation de plateformes à grandes dimensions dans des zones à plus de 100 mètres de profondeur. Des succès qui offrent des perspectives positives pour le développement du secteur, notamment dans la fabrication et l’installation d’ouvrages en haute mer.



Le Vietnam possède désormais un avantage concurrentiel dans la construction de ces derniers, et n’a plus besoin des services de plate-forme pétrolière d’entreprises étrangères. Le pays est dorénavant devenu fournisseur des équipements de forage pétrolier aux sociétés étrangères. En avril 2017, PV Drilling 1 a achevé ses forages en faveur de Total E&P Myanmar au Myanmar. Il a récemment fournit l’élévateur de forage pétrolier PV Drilling 1 et de services pétroliers pour KrisEnergy, membre du groupe KrisEnergy Limited.



Les avancées notables de l’industrie pétrolière du Vietnam s’expliquent par la mise en route début 2009 du projet pétrolier Biên Dông 1. Ce dernier témoigne des importants efforts des grandes entreprises nationales du secteur de la mécanique aux activités offshore. Pour la première fois, le Groupe du gaz et du pétrole du Vietnam (PVN) dirige l’entier processus d’une exploitation pétrolière : prospection, conception, construction, implantation des plates-formes et extraction. Biên Dông 1 est le plus grand projet offshore entièrement réalisé par des Vietnamiens. Le maître d’investissement est la Compagnie de gestion du pétrole et du gaz Biên Dông (Biên Dông POC). Ce projet de 1,12 milliard de dollars est financé en intégralité par PVN et assuré à hauteur de 1,3 milliard de dollars par la Compagnie générale par actions d’assurance de pétrole et du gaz du Vietnam (PVI). -CVN/VNA