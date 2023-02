Hanoï (VNA) - Le Centre national d’innovation (National Innovation Center-NIC), en collaboration avec l’Association vietnamienne de la publicité (Vietnam Advertising Association-VAA), a organisé jeudi après-midi à Hanoï un séminaire sur la transformation numérique dans le secteur des médias publicitaires au Vietnam.



Le séminaire a fourni une image complète du secteur de la publicité. Les participants ont également discuté des difficultés et des efforts des entreprises et du personnel vietnamiens pour s'adapter aux changements de l'environnement numérique.



Selon le président de la VAA, Nguyen Truong Son, se concentrer et investir dans les technologies numériques est une priorité absolue dans la quatrième révolution industrielle du secteur des médias publicitaires.



S’agissant des défis actuels, Nguyen Truong Son a indiqué que les politiques et mécanismes de gestion ne suivaient pas l'évolution des technologies et des modèles commerciaux à l'ère numérique. A quoi s’ajoutent les coûts élevés des infrastructures numériques et le manque de personnel qualifié.



A cette occasion, ont été dévoilés les résultats du Projet de transformation numérique globale entre Goldsun Media Group et la société technologique I&E Vietnam.



Sur la base de l'application des technologies numériques dans la gouvernance, Goldsun Media Group a obtenu de premières réalisations en termes d'amélioration de la qualité de ses services et de la capacité d'exploitation de son système.