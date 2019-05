Bangkok, 19 mai (VNA) - L’Université Lampang Rajabhat a publié un livre sur le président Ho Chi Minh en langues vietnamienne et thaïlandaise, faisant l’éloge de la morale et de la vision du père de la nation.

Le docteur Boonlue Chaimano, chef du Département de langue thaïlandaise de l'Université Lampang Rajabhat, remet le livre au professeur associé Somkiat Saithanoo, directeur de l'université. Photo: VNA

Le livre, intitulé «Le président Ho Chi Minh qui a jeté les bases aux actuelles relations entre le Vietnam et la Thaïlande», a été publié à l’occasion des 90 ans de ses activités révolutionnaires en Thaïlande et des 50 ans de mise en œuvre de son testament.

Le professeur Truong Thi Hang de l'Université Lampang Rajabhat et le professeur Chuan Petkaew de l'Université Suratthani Rajabhat, ont rédigé ce document en collaboration avec un conseil consultatif.

Avec 507 pages (version thaïlandaise) et 387 pages (version vietnamienne), le livre comprend cinq chapitres mettant en lumière l’idéologie du Président Ho Chi Minh sur la solidarité internationale ainsi que son parcours pour faire propager le patriotisme en Thaïlande.

Le livre a été envoyé aux bibliothèques de 100 universités et académies en Thaïlande, afin d'aider les chercheurs et les lecteurs locaux à mieux comprendre le président Ho Chi Minh et son rôle dans l'établissement des relations fructueuses entre le Vietnam et la Thaïlande.

L'Université de Lampang Rajabhat devra présenter et remetre le 22 mai prochain ce livre à l'ambassade du Vietnam en Thaïlande, aux dirigeants de la province de Lampang, à l'association d'amitié Thaïlande-Vietnam, à l'association des Vietnamiens en Thaïlande, à des universités dans les provinces septentrionales thaïlandaises, ainsi qu'à des vestiges et musées locaux.

Le professeur Somkiat Saithanoo, recteur de l'Université Lampang Rajabhat, a déclaré que la remise du livre avait permis de promouvoir la coopération entre l'université et l'ambassade du Vietnam en matière d'enseignement de la langue vietnamienne, de recherche scientifique et de préservation de la culture traditionnelle des deux pays.

Songpol Sawastham, gouverneur de la province de Lampang, a déclaré que la presentation et la remise de ce livre contribueraient à renforcer les liens d'amitié entre les deux pays. -VNA