Vaccination contre le COVID-19 dans la province de Bac Giang. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 17 mars, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a signé la promulgation de la Résolution n° 38/NQ-CP concernant le Programme de prévention et de contrôle de l'épidémie de COVID-19.



Le Programme vise à assurer un contrôle efficace de l'épidémie, contrôler le taux de propagation dans la communauté, protéger au mieux la santé et la vie des gens, minimiser le nombre de cas graves et de décès dus à l'épidémie de COVID-19, promouvoir la reprise et le développement socio-économiques. Il est mis en œuvre sur une période de deux ans, de 2022 à 2023.



En détail, d'ici la fin du premier trimestre 2022, il faut achever la deuxième injection de vaccin pour les personnes de 12 ans à moins de 18 ans, la 3e injection pour les personnes de 18 ans et plus atteignant le calendrier d’éligibilité à la 3e dose, assurer un approvisionnement suffisant en vaccins et achever la vaccination pour les enfants de 5 ans à moins de 12 ans avant le mois de septembre 2022. Il faut en outre réduire le nombre de décès dus au COVID-19 sur un million d'habitants à un niveau bien inférieur à la moyenne asiatique.



Le programme a également pour objet d’améliorer les capacités du système de santé, en particulier la médecine préventive et les établissements de santé locaux. Toutes les personnes vulnérables telles que personnes âgées, personnes handicapées, femmes enceintes, orphelins, membres des minorités ethniques, ont un accès garanti aux services de santé.



S'agissant des tâches et solutions, le programme insiste sur la création de toutes les conditions favorables à la production de vaccins à l’intérieur du pays, de l’amélioration de la capacité de surveillance épidémiologique... Il est également nécessaire d’être prêt à mettre en place des établissements de traitement du COVID-19 selon la situation épidémique dans chaque localité, d’assurer un accès précoce à des médicaments spécifiques pour le traitement du COVID-19, de créer toutes conditions favorables à la production de médicaments de traitement au Vietnam...