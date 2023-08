Panorama du colloque visant à publier le rapport sur l'évaluation des 500 plus grandes entreprises privées vietnamiennes pendant la période 2021-2022. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'Institut de stratégies de développement (VIDS) du ministère du Plan et de l'Investissement, en collaboration avec l'Institut Konrad-Adenaeur-Stiftung Vietnam (KAS), a publié le 31 août un rapport d'évaluation des 500 plus grandes entreprises privées au Vietnam (VPE500) pendant la période 2021-2022.



Jusqu'au 31 décembre 2021, le Vietnam comptait 694.200 entreprises privées, représentant 96,6% du nombre total d'entreprises en activité, attirant 58,1% de la main-d'œuvre et générant 57,8% du chiffre d'affaires net des entreprises.



Selon le Dr. Nguyen Toan Thang du VIDS, il y a eu des changements assez importants sur la liste VPE500. Par exemple, 97 entreprises qui avaient figuré sur la liste de 2019, n’ont pas été présentes sur celle de 2020. La plupart de ces entreprises étaient spécialisées dans des secteurs fortement impactés par le COVID-19, tels que l'immobilier et la construction, le commerce, le textile et l'habillement et la transformation de produits alimentaires. En 2021, 61 autres entreprises ont quitté la liste, portant le total des sorties après deux ans à 158.

Photo: baodautu.vn



Les entreprises sur la liste VPE500 représentent une proportion modeste en termes de nombre d'entreprises, mais une contribution importante aux activités des entreprises privées vietnamiennes. En moyenne, pendant la période 2019-2021, elles n'ont représenté que 0,075% du nombre total d'entreprises privées nationales. Cependant, elles ont créé des emplois pour 12% de la main-d'œuvre, représentant 28% du total des actifs, générant 18,4% du chiffre d'affaires brut et représentant 18,4% des contributions budgétaires des entreprises privées nationales.



Selon le rapport, il est nécessaire d'avoir des politiques plus spécifiques pour rendre les entreprises privées plus puissantes et résiliantes et améliorer l'efficacité de l'ensemble de l'économie. -VNA