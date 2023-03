Photo d'illustration: congthuong.vn

Hanoï (VNA) - Le gouvernement vient de publier la résolution n° 21/NQ-CP sur son programme d'action pour la période 2022-2026 afin de mettre en œuvre la Directive n°15-CT/TW du 10 août 2022 du Secrétariat sur la diplomatie économique au service du développement national jusqu'en 2030.



La résolution indique que la diplomatie économique est une tâche fondamentale et clé de la diplomatie vietnamienne, un moteur pour le développement rapide et durable du pays.



L'une des principales mesures du programme d’action est de continuer à élargir et approfondir les relations et de créer un entrelacement d'intérêts économiques avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux.



En outre, il est important de profiter pleinement des relations politiques étrangères pour promouvoir la coopération économique et les liens pour le développement, de faire de la coopération économique un contenu central des activités diplomatiques, des visites, contacts, conversations téléphoniques à tous niveaux.



Le programme insiste également sur la nécessité de privilégier la promotion de la coopération économique et de la diplomatie économique dans l’élaboration et la mise en œuvre de projets visant à développer les relations avec les partenaires, prenant la souveraineté, l'intégrité territoriale, les intérêts nationaux et les intérêts légitimes des citoyens et des entreprises comme les principaux critères de mise en œuvre de la diplomatie économique.

Mettre en œuvre efficacement les engagements internationaux, dont ceux pris dans le cadre des accords de libre-échange dits de « nouvelle génération », est une priorité du programme. Photo: vneconomy.vn





Les autres principales priorités du programme sont d'améliorer la qualité et l'efficacité de l'intégration économique internationale, de mettre en œuvre efficacement les engagements internationaux, dont ceux pris dans le cadre des accords de libre-échange dits de « nouvelle génération », à perfectionner le cadre juridique et les politiques pour mettre pleinement en œuvre les engagements économiques internationaux, conformément aux feuilles de route et aux intérêts nationaux.



Il est aussi nécessaire de continuer à oeuvrer pour que les partenaires reconnaissent le statut d'économie de marché du Vietnam, de compléter le système de défense pour protéger l'économie, les entreprises et le marché national conformément aux engagements internationaux, d’améliorer les capacités de faire face aux litiges commerciaux…-VNA