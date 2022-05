Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le rapport "Economie maritime bleue - S'orienter vers le scénario de développement durable de l'économie maritime" vient d’être publié le 12 mai lors d’une cérémonie organisée par l'Administration des mers et des îles du Vietnam-VASI (ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) à Hanoï.



Ce rapport constitue l'une des premières études au Vietnam sur le développement de l’économie maritime utilisant la notion "économie maritime bleue". Le rapport présente des "scénarios bleus pour le développement de l’économie maritime du Vietnam", comprenant six domaines clés : la pêche, les énergies renouvelables, le pétrole et le gaz, le tourisme et les transports, l'environnement et l’écosystème.

Le rapport a également évalué la situation actuelle de certains secteurs économiques maritimes principaux du Vietnam, identifiant ainsi le potentiel et élaborant un scénario pour le développement économique bleue durable dans le futur.



Le rapport a avancé des recommandations pour promouvoir l'économie bleue au Vietnam, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie de la Stratégie pour le développement durable de l'économie maritime du Vietnam jusqu'en 2030, avec une vision à l'horizon 2045 et des objectifs de développement durable de l'ONU, y compris l'objectif de conservation et d'utilisation durable des océans, des mers et des ressources marines.



S’exprimant lors de la cérémonie, Caitlin Wiesen, représentante résidente du PNUD au Vietnam a estimé l’importance d'accélérer la planification de l'espace marine et d'élaborer des politiques nécessaires pour exploiter d'énormes potentiels de l'économie bleue. Le Vietnam dispose aussi un énorme potentiel pour la pêche et l'aquaculture, les énergies renouvelables - en particulier l'éolien offshore et le tourisme. -VNA