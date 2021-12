Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Un séminaire a eu lieu à Hanoï le 22 décembre pour annoncer le rapport annuel sur la transformation numérique des entreprises en 2021, qui a été construit sur la base d'une enquête auprès de 1.300 entreprises et d'entretiens approfondis avec des experts.

Le rapport a été réalisé dans le cadre d'un programme d'appui à la transformation numérique des entreprises pour 2021-2025, qui est mis en œuvre conjointement par le ministère du Plan et de l'Investissement et le projet USAID Linkages for Small and Medium Enterprises (LinkSME).

Selon le rapport, 60,1% des entreprises interrogées ont déclaré que le coût élevé était le principal obstacle dans l'application des technologies numériques. En outre, 52,3% ont indiqué qu'il était difficile de changer les habitudes des entreprises.

Le séminaire le 22 décembre à Hanoï, consacré à la publication du rapport. Photo: VNA

S'exprimant lors de l'événement, Le Manh Hung, chef de l'Agence de développement des entreprises du ministère du Plan de et l'Investissement, a déclaré qu'en raison du COVID-19, le besoin de transformation numérique devient urgent pour les entreprises afin de renouveler leurs modèles ; de déplacer progressivement leurs activités vers les plateformes numériques ; de rechercher plus de marchés, de réduire les coûts et d' améliorer l'efficacité opérationnelle et la concurrence, en s'adaptant au nouveau contexte.

Le Vietnam compte quelque 870.000 entreprises opérationnelles, dont 97% sont des petites et moyennes entreprises.

Daniel Fitzpatrick, directeur de projet de l'USAID LinkSME, a souligné sa collaboration étroite avec le ministère du Plan et de l'Investissement depuis 2020 pour aider les entreprises à accélérer leur transformation. -VNA