Photo: tapchicongthuong.vn

Hanoï (VNA) - Ce mardi 22 octobre, à Hanoï, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel (UNIDO) ont présenté le premier livre blanc sur l’industrie au Vietnam.



Ce livre blanc 2019 dresse la situation de l’industrie manufacturière dans le pays, rend compte des problèmes rencontrés et propose des solutions pour réaliser les objectifs fixés par le gouvernement. L’ambition du pays est d’augmenter la valeur ajoutée des produits vietnamiens, d’investir dans les progrès technologiques, de s’adapter à la 4e révolution industrielle et d’anticiper le vieillissement de la population.



Ce livre est un outil d’anticipation efficace et aidera le Vietnam à élaborer des politiques de développement industriel adéquates.

Nguyên Thi Xuân Thuy, cheffe du groupe d’élaboration dudit livre, indique:

«Dans ce livre, nous avons proposé des mesures concrètes et appropriées à chaque secteur. Pour le secteur de la manufacture en général, l’importance est d’augmenter la valeur ajoutée et également de rehausser la compétitivité de nos produits. Un effort particulier devra être fait pour renforcer les partenariats entre les entreprises étrangères et vietnamiennes».



Ce mardi toujours, a eu lieu un colloque marquant la fin du projet d’aide au gouvernement vietnamien dans l’édification de la stratégie industrielle et des politiques concernées. Ce projet, financé par le gouvernement sud-coréen et l’UNIDO, a été mis en oeuvre en 2016. -VOV/VNA