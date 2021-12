Un exercice de guerre chimique à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 22 décembre une décision publiant le plan national de défense civile pour 2021-2025 qui définit les tâches pour prévenir et faire face aux conséquences des catastrophes, ainsi que les principales solutions de mise en œuvre.



Le plan vise à améliorer la gestion de l'État en matière de défense civile, à utiliser les ressources pour prévenir et répondre aux catastrophes et réduire leurs conséquences, maintenir la stabilité sociopolitique et assurer un développement durable.



Au cours de la période 2021-2025 et les années suivantes, des catastrophes telles que guerres, tsunami, tempêtes, typhons, inondations généralisées, élévation du niveau de la mer, intrusion saline, pollution de l'environnement, fuite radioactive, effondrement de constructions, accidents de la circulation, incendies, incendies de forêt généralisés et épidémies, seraient possibles.



Compte tenu de cela, le plan a défini les préparatifs et la réponse aux guerres comme une tâche régulière et à long terme. Pendant ce temps, la prévention et la réponse aux incidents et catastrophes naturelles et le règlement de leurs conséquences sont une tâche régulière et urgente, avec la réponse aux catastrophes naturelles comme tâche centrale.

Un bateau de sauvetage transporte des victimes des inondations vers un lieu sûr dans la province de Phu Yen. Photo: VNA

Le plan souligne la nécessité de consolider davantage le système de surveillance et de créer une base de données nationale, de maintenir du personnel et des installations pour servir le travail, d'organiser la formation des forces concernées, ainsi que des exercices, et d'intensifier le travail de communication.-VNA

