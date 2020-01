Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La maison d'édition de l'information et de la communication a récemment publié le Livre blanc du Vietnam sur les technologies de l'information et de la communication 2019.

Ce livre, pour la première fois, fourni des informations sur les domaines placés sous la tutelle du ministère de l'Information et de la Communication, dont les postes et les télécommunications, les technologies de l'information (TI), la cybersécurité, l'électronique, la presse et les médias.

Les données ont été collectées à partir des rapports des ministères, des agences et des localités, des établissements de formation, des entreprises informatiques... Les statistiques sur le développement du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) et les données sur les documents juridiques ont été mises à jour jusqu'au 31 décembre 2018 et au 30 novembre 2019, respectivement.

Ce document fournit des données fiables aux particuliers et aux organisations du pays et de l'étranger pour définir des stratégies commerciales et rechercher des opportunités de coopération dans le domaine des TIC dans le pays. -CPV/VNA