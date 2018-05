Une scène dans un film documentaire sur le Vietnam.



Hanoi (VNA) - La Direction d’État des archives du Vietnam a récemment publié trois films documentaires à propos du Vietnam et des Accords de Paris de 1973 réalisés par des cinéastes français il y a 45 ans.

Ces trois œuvres intitulées « Vietnam », « Paix au Vietnam ? » et « Vietnam : longue marche vers la paix » sont conservées à l’Institut national de l’audiovisuel de France.

Pour rappel, en 2017, la Direction d’État des archives du Vietnam avait signé avec la partie française un contrat d’achat des copies et des licences d'exploitation de ces trois films. Elle entend projeter ces documentaires pour la première fois à la Télévision vietnamienne à l’occasion du 43e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2018) et du 50e anniversaire de l'ouverture des négociations des Accords de Paris (13 mai 1968 - 13 mai 2018).

Selon la directrice adjointe de la Direction d’État des archives du Vietnam, Nguyên Thi Nga, il s’agit de précieuses archives concernant les étapes historiques et le processus de lutte pour la libération totale du Vietnam. Dans ces films, on y voit des personnages historiques comme le Président Hô Chi Minh ; le général Vo Nguyên Giap ; l’ancienne vice-présidente de la République, chef de la délégation du Front national de libération du Sud-Vietnam et ministre des Affaires étrangères du gouvernement révolutionnaire provisoire de la République du Sud-Vietnam, Nguyên Thi Binh ; l’ancien ministre vietnamien des Affaires étrangères, Xuân Thuy ; le conseiller spécial du Président vietnamien Hô Chi Minh, Lê Duc Tho ; le conseiller spécial du Président américain Richard Nixon, Henry Kissinger ; et le général français Henri Navarre, entre autres.

La présentation de ces œuvres figure dans le cadre du projet « Collection de documents d’archives rares et précieux du Vietnam » qui a été approuvé le 31 mai 2012 par le chef du gouvernement. -NDEL/VNA