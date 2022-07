Liste des 10 plus prestigieuses entreprises technologiques du Vietnam en 2022. Source: Vietnam Report

Hanoi (VNA) - La société par actions d'évaluation Vietnam Report a rendu public le 20 juillet la liste des 10 plus prestigieuses entreprises technologiques du Vietnam en 2021, à la tête de laquelle figure le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel).

Ce classement est basé sur la capacité financière, la réputation à l'aide de la méthode de codage des médias et la rétroaction des parties concernées.

À cette occasion, Vietnam Report a également dévoilé le Top 10 des entreprises de technologies de l'information et des télécommunications (TIC) et le Top 10 des meilleurs fournisseurs de services et de solutions de logiciels du Vietnam en 2021.

Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, a déclaré que la situation économique des premiers mois de 2022 était très positive. La pandémie de Covid-19 est pratiquement sous contrôle et la production et les activités commerciales de la plupart des entreprises sont revenues à la normale.

Selon des experts, au cours des 6 derniers mois de 2022, l'industrie technologique continuera de croître fortement, le processus de transformation numérique se déroulera dans tous les pans de la vie socio-économique.

Les efforts et la détermination du gouvernement dans la promotion du « Programme national de transformation numérique à l'horizon 2025 avec une vision à l'horizon 2030 » sont également considérés comme un moteur de la croissance de ce secteur dans la période à venir.

Pour être en mesure d'atteindre les objectifs de ce programme, les entreprises vietnamiennes de technologies de l'information doivent redoubler d’efforts pour élever leur capacité vers les normes mondiales, et élaborer des stratégies claires et cohérentes qui suivent de près les tendances mondiales.

Voici la liste des 10 plus prestigieuses entreprises technologiques du Vietnam en 2021:

1. Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam (Viettel)

2. Société par actions FPT relevant du groupe FPT

3. Groupe des postes et télécommunications du Vietnam (VNPT)

4. Opérateur de téléphonie mobile VNPT-VinaPhone

5. Compagnie générale de télécommunications Mobifone

6. Groupe technologique CMC

7. Société par actions HANEL

8. Société par actions des technologies et de la communication du Vietnam (VNTT)

9. La SARL à associé unique de l’information électronique maritime du Vietnam

10. Société par actions des télécommunications de Hanoï (Hanoi Telecom). –VNA