Son La (VNA) – Situé à 4 km du centre de Bac Yên, un district montagneux rattaché à la province septentrionale de Son La, Pu Nhi Farm, surnommé «Dà Lat en miniature», séduit les touristes pour son climat tempéré, son air vif et sa nature encore préservée.

Pu Nhi Farm. Photo : VOV



Entourée de chaînes de montagnes sublimes et d’une verdure luxuriante, Pu Nhi Farm ressemble à une perle verte au milieu de la nature. Ouvert ses portes en 2019, la zone s’étend sur environ 2 hectares.

«Ce site est vraiment idéal pour passer une journée au calme, loin de l’ambiance trépidante de la ville. L’air ici est pur. J’ai fait pas mal de photos sur les paysages et les minorités ethniques locales pour me souvenir de ces moments agréables et aussi pour partager sur les réseaux sociaux. Peut-être que je reviendrai un jour», dit Trân Tiên Dat, un touriste de Thai Binh.

Une fois sur le site, les touristes peuvent camper et participer aux activités des autochtones et découvrir ainsi leur culture et la gastronomie locale.

«Notre site présente beaucoup d’avantages. Il y a la pureté de l’air et la tranquillité de l’environnement. Les vacanciers peuvent vraiment se relaxer en pleine nature», indique Pham Quang Hung, propriétaire de Pu Nhi Farm.

Situé à 700m d’altitude, Pu Nhi Farm offre une superbe vue panoramique sur les immenses espaces verts. Depuis le début de l’année, le site a accueilli 18.000 vacanciers.

«Notre district s’est appliqué à favoriser le développement du tourisme local. Ce site permet de faire connaître notre localité auprès des touristes vietnamiens et étrangers et de créer des emplois pour les habitants. Nous aimerions devenir l’une des destinations phares de la province et de la zone touristique nationale de Môc Châu», dit Pham Thanh Binh, chef du Service de la culture et de l’information du district de Bac Yên.

À partir de Pu Nhi Farm, le touriste peut partir à la découverte de sites emblématiques comme le paradis des nuages de Tà Xùa, le champ de pierres de Khe Hô, la grotte d’A Phu et le lac aux lotus Hua Nhàn. – VOV/VNA