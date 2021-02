Le ice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La protection des citoyens et des personnes morales vietnamiens à l’étranger est une tâche importante que le Parti et l’État confient au gouvernement et au ministère des Affaires étrangères en particulier.



À l’approche du Nouvel An lunaire 2021, le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung a publié un article sur les réalisations obtenues lors de ces derniers temps.



Ces dernières années, le nombre de Vietnamiens à l’étranger n'a cessé d'augmenter. Selon les statistiques du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, le nombre de citoyens protégés augmente chaque année, passant de 8 024 en 2017, à plus de 10 000 en 2018, puis 13 643 en 2019 et à 21 384 en 2020, a-t-il indiqué.



Parallèlement au nombre croissant de citoyens protégés, les cas nécessitant d’une protection consulaire se multiplient et sont de plus en plus compliqués, a-t-il partagé.



En 2020, devant les évolutions compliquées du COVID-19 dans le monde, nous avons aidé des milliers de citoyens vietnamiens à l’étranger à demeurer en sécurité, a-t-il écrit.



Malgré son budget limité, ses nombreux difficultés et défis, le Vietnam était l'un des rares pays à organiser des vols pour rapatrier des citoyens bloqués à l’étranger, avec plus de 300 vols ramenant près de 85 000 citoyens de 59 pays et territoires chez eux en toute sécurité.



Dans les temps à venir, le rapatriement de citoyens vietnamiens bloqués à l’étranger continuera à être renforcé, a affirmé le vice-ministre To Anh Dung.



En outre, pour les ressortissants et la communauté des Vietnamiens vivant, travaillant et suivant des études à l'étranger, le ministère des Affaires étrangères et les missions de représentation vietnamienne à l'étranger continuent de travailler étroitement avec les autorités locales afin d'assurer les meilleures conditions possibles pour eux, a-t-il conclu. -VNA