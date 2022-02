Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Doan Van Viet a signé le 17 février le document No 464/BVHTTDL-TCDL adressé au Bureau du gouvernement pour la demande de l'autorisation de rétablir la politique de visa appliquée aux visiteurs entrant au Vietnam d'avant le COVID-19.

Avant la pandémie de COVID-19, le Vietnam avait appliqué de nombreuses politiques pour simplifier les procédures d'entrée et de sortie des touristes telles que politiques unilatérales et bilatérales d'exemption de visa et visa électronique pour les citoyens venus de marchés potentiels.

Face au risque d'infection au COVID-19, le Bureau du gouvernement avait publié l'annonce No 89/TB-VPCP datée du 10 mars 2020 concernant la "suspension temporaire de l'exemption unilatérale de visa".

Ces derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre ont publié de nombreux documents ordonnant au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme de se coordonner avec les ministères et secteurs concernés pour proposer une feuille de route et un plan de réouverture des activités touristiques garantissant la sécurité et l'efficacité.

Jusqu'à présent, le Vietnam est devenu l'un des six pays au monde en termes de couverture vaccinale. Son Programme pilote d'accueil des touristes internationaux, lancé en novembre 2021, obtient de bons résultats.

Aussi, lors de la réunion du 15 février, des responsables des ministères et secteurs ont-ils convenu de proposer au vice-Premier ministre la réouverture des activités touristiques à partir du 15 mars, et aussi de rétablir les politiques de visa pour les visiteurs internationaux datant d'avant l'épidémie de COVID-19 ainsi que d'appliquer les procédures de contrôle médical et d'entrée et de sortie pour les activités touristiques sûres et efficaces. - VNA