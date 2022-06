Cérémonie de signature d'un programme de coordination entre Co To et Bach Long Vi . Photo: VOV

Quang Ninh (VNA) - Les dirigeants des districts insulaires de Co To, province de Quang Ninh (Nord), et de Bach Long Vy (ville de Hai Phong, Nord) ont convenu de proposer aux autorités compétentes d'établir une route maritime reliant leurs localités.

Cette route favorisera le développement du commerce, des services et du tourisme de ces districts insulaires.

Co To et Bach Long Vy ont également décidé de se coordonner étroitement dans l’échange d'informations et le contrôle des épidémies, dont le COVID-19, la fourniture de services de santé pour leurs habitants et pêcheurs, la protection de l'environnement marin, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et la contrebande, la réponse aux catastrophes naturelles, les opérations de recherche et de sauvetage maritimes... -VNA