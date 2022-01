Des touristes étrangers à Hoi Anh. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Conseil consultatif du tourisme, le Comité de recherche pour le développement de l’économie privée et l’Alliance du Vietnam Business Forum (VBF) souhaitent recommander au gouvernement de choisir le 1er mai 2022 pour supprimer toutes les restrictions sur les déplacements intérieurs et internationaux vers le Vietnam et depuis le Vietnam.Cela donnera au secteur du tourisme, y compris les voyagistes, les hôtels et les compagnies aériennes, suffisamment de temps pour se préparer. Les localités, elles aussi, auront du temps pour terminer le programme de vaccination de rappel pour les gens.Le 24 janvier prochain, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme présidera une conférence réunissant les six ministères de la Santé, de la Défense, de la Sécurité publique, des Affaires étrangères, des Transports, de l’Information et de la Communication, une vingtaine de localités, l'Association vietnamienne du tourisme et de grandes entreprises, pour discuter de la proposition sur la réouverture complète du marché touristique à l'occasion du 30 avril et du 1er mai, en garantissant la sécurité et l’efficacité.Concernant le programme de réouverture pilote au tourisme international, le secteur du tourisme a accueilli en deux mois près de 8.000 étrangers en assurant la sûreté et la sécurité.Selon le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, dans le contexte où le Vietnam a une couverture vaccinale parmi les meilleures au monde, l'industrie du tourisme a bien mis en place le programme de réouverture pilote au tourisme international avec un niveau de sécurité très élevé.-VNA