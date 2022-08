Photo : congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Le ministre des Finances Ho Duc Phuc vient de signer la décision No1484/QD-BTC promulguant le Plan de transformation numérique du ministère des Finances, à l'horizon 2025, avec une orientation à l'horizon 2030.

L'objectif est d'établir une plate-forme financière numérique moderne, publique et transparente qui se base sur le big data et les données financières ouvertes. D'ici 2030, il faut former un écosystème financier numérique riche et moderne dans tous les domaines, garantissant l'efficacité et la sécurité de l'information.

Le Plan de transformation numérique du ministère des Finances indique clairement que l'objectif primordial est de relier la transformation numérique à l’édification d'un système financier national durable, moderne et intégré, contribuant à la croissance, renforçant la résilience de l'économie, garantissant la stabilité macroéconomique et la sécurité financière nationale.

Le Plan de transformation numérique du ministère des Finances fixe également des objectifs précis à l'horizon 2025, avec notamment restructurer, simplifier et unifier les procédures administratives ; fournir de nouveaux services sur le principe d'assurer la qualité du service, de réduire les coûts, d'augmenter la productivité du travail social.

Photo : vneconomy.vn



Le ministère des Finances a également accéléré la mise en place du guichet unique national et du guichet unique de l’ASEAN, selon les prévisions.

En particulier, la décision No 1484 énonce également l'objectif de constituer un système de surveillance du marché boursier vietnamien afin de collecter et de gérer les informations relatives aux sujets sous la gestion du Comité d’Etat de la Bourse tels que les sociétés boursières, les sociétés de gestion des fonds d'investissement en valeurs mobilières, etc... -VNA