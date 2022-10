IV. TÂCHES, SOLUTIONS PRINCIPALES POUR LE DÉVELOPPEMENT DES SCIENCES, DES TECHNOLOGIES, DE L'INNOVATION ET DE LA CRÉATIVITÉ

1. Renouveler le mécanisme des activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de créativité ; améliorer la capacité de gestion de l'État en matière de sciences, de technologies, d’innovation

a)Modifier et perfectionner le système juridique sur les sciences et les technologies et les lois connexes pour répondre aux nouvelles exigences qui se posent dans le développement scientifique, technologique et de l'innovation; promouvoir l'innovation et la créativité en association avec les sciences et technologies ; créer un cadre juridique pour la mise en œuvre de mécanismes pilotes, expérimentaux et spécifiques pour de nouveaux types/modèles économiques basés sur les sciences, les technologies, l'innovation et la créativité. Étudier et renouveler les mécanismes, des politiques et des lois sur l'investissement, l'investissement public, les achats publics, le budget de l'État, les biens publics, l’impôt pour encourager et développer les activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de créativité. Perfectionner le cadre juridique sur la propriété intellectuelle, la protection et l’exploitation efficaces et rationnelles des biens intellectuels créés par le Vietnam.

b)Rénover de manière globale la gestion, la mise en œuvre des tâches scientifiques et technologiques à tous les niveaux dans le sens de la transparence, de l'objectivité, de la simplification des procédures administratives ; Effectuer la transformation numérique des processus de gestion, des bases de données de ressources scientifiques, technologiques, d’innovation; renouveler le régime de gestion financière, de paiement, accepter le principe de risque et de retard dans les activités scientifiques et technologiques ; faciliter la participation des entreprises à l'exécution des tâches scientifiques et technologiques; réviser les règlements sur la gestion des tâches scientifiques et technologiques dans le sens de l'élimination des difficultés et des obstacles dans le transfert des actifs formés dans l'exécution des tâches scientifiques et technologiques utilisant le fonds de l'État.

c)Restructurer les programmes et les tâches scientifiques et technologiques en fonction de la chaîne de valeur des produits pour créer de la valeur ajoutée. Se concentrer sur le développement de produits nationaux basés sur les nouvelles et hautes technologies pour former de nouvelles industries et de nouveaux produits à haute valeur ajoutée, en particulier dans les domaines majeurs du Vietnam comme l'agriculture, l’industrie manufacturière et de fabrication, les services, les technologies de l'information, etc. Élaborer des grands projets et de programmes scientifiques et technologiques nationaux dans certains domaines clés, potentiels et disposant des atouts pour résoudre des problèmes particulièrement importants à long terme pour le développement du pays.

d)Unifier la gestion étatique en matière des sciences, des technologies, l'innovation, promouvoir fortement l'innovation en association avec les sciences et technologies, améliorer l'efficacité de la coordination synchrone dans l’élaboration et la mise en œuvre des mécanismes et des politiques visant à promouvoir le développement scientifique, technologique, de l'innovation; simplifier l'appareil en mettant l'accent sur la décision de mécanismes, de politiques et d'orientations stratégiques, de planification et de plans de formation pour améliorer la qualification professionnelles des gestionnaires du secteur des sciences, des technologies, de l'innovation à tous les niveaux.

đ) Développer un système de prévisions scientifiques et technologiques, élaborer des orientations de développement technologique, une carte technologique et une feuille de route d'innovation technologique de certains domaines prioritaires, avec l’accent mis sur les technologies au service de la santé, l'intelligence artificielle, les nouveaux matériaux, le stockage de l'énergie et les domaines liés à l'investissement de grandes entreprises.

e)Mesurer et évaluer l'efficacité des activités scientifiques, technologiques, d'innovation des Instituts de recherche, des universités et des entreprises, selon les normes internationales. Les secteurs et les localités introduisent des indices de développement des sciences, des technologies, de l'innovation, dont le taux des entreprises engagées dans les activités d'innovation, dans leur stratégie, plan et planification globale de développement.

2.Construire un système national d'innovation

a)Développer un écosystème national d'innovation étroitement lié à la région et au monde. Développer des écosystèmes d'innovation et de créativité dans les industries, l'agriculture et les services en relation avec les chaînes de valeur nationales et mondiales, les complexes intersectoriels où les grandes entreprises jouent un rôle central dans la conduite des activités d'innovation, les agences de gestion de l'État jouent un rôle créatif de l'environnement institutionnel et des politiques favorables, et promeuvent la connectivité entre les entreprises, les Instituts de recherche, les universités, les organisations soutenant les activités de recherche, d'application et d'innovation.

b)Développer un système de centres nationaux d'innovation, de centres d'innovation et de créativité régionaux et des secteurs et de centres d’assistance aux start-up dans le but de développer, d'intégrer des clusters de connexion d'innovation avec des zones de haute technologie, des zones résidentielles, des centres financiers, des fonds de capital-risque, des universités, des instituts de recherche.

c)Déployer fortement des plateformes d'innovation ouverte et des réseaux d'innovation ouverts pour attirer toutes les ressources d'investissement nationales et étrangères pour créer de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouvelles entreprises.

d)Renforcer la connexion des réseaux d'innovation, des réseaux de start-up d'innovation, des centres d'innovation, des centres de recherche scientifique et de développement technologique au pays et à l'étranger.

đ) Perfectionner le système d'organisation, les fonctions, les tâches ; renforcer les investissements en matière des ressources humaines, des finances, des infrastructures, pour les organes publics pour qu'elles puissent remplir leur fonction et leur tâche d'appliquer et de transférer les avancés scientifiques et technologiques et d'effectuer l’innovation et la créativité au sein des Services des sciences et technologies, et pour qu’elles deviennent les établissements de soutien et de promotion de activités de transfert des sciences et technologies, l'innovation dans les localités.

3. Attirer, utiliser efficacement toutes les ressources d'investissement dans les sciences, les technologies, l’innovation

a) Assurer la dépense de 2% et plus du total des dépenses budgétaires annuelles pour les sciences, les technologies, l’innovation et la créativité et augmenter progressivement ce taux en fonction de la demande du développement des sciences et technologies. Veiller à ce que les dépenses soient effectuées justement pour les activités scientifiques, technologiques, d'innovation.

b) Examiner et supprimer des barrières, limites pour augmenter le nombre et l’ampleur des fonds de développement des sciences et des technologies des entreprises ; créer au maximum de meilleures conditions pour encourager les entreprises à créer les fonds, à utiliser efficacement ces fonds pour les activités scientifiques, technologiques, d’innovation; assurer un taux de tirer des fonds pour le développement des sciences et des technologies des entreprises publiques, conformément à la loi.

c) Perfectionner le mécanisme de partenariat public-privé, le cadre juridique pour l’investissement providentiel, les fonds de capital-risque et les fonds d’investissement communautaire, les plates-formes numériques mobilisant des ressources d'investissement, ce visant à mobiliser davantage des ressources d’investissement au service du développement des sciences, des technologies, de l’innovation.

4. Faire des instituts, des universités et des organisations scientifiques et technologiques des établissements de recherche puissants

a) Amender, perfectionner les réglementations légales relatives au mécanisme d'autonomie financière des organisations scientifiques et technologiques publiques ; étudier l’attribution des fonds aux organisations scientifiques et technologiques publiques sur la base de l'évaluation périodique et de l’efficacité de leurs activités, en association avec la mise en oeuvre de la modalité : l’État fait la commande et appelle d'offres pour la réalisation des tâches scientifiques et technologiques et en association avec le mécanisme d'attribution des fonds à chaque produit selon sa qualité ; donner l'autonomie et la auto-responsabilité aux organisations scientifiques et technologiques publiques dans l’édification de la structure organisationnelle, le recrutement, l’utilisation des ressources humaines et des ressources financières, la mise en œuvre des tâches scientifiques et technologiques confiés

b) Réarranger le système d’organisation des instituts de recherche publics ; faire certains instituts de recherche relevant des secteurs et zones économiques des centres de recherche, d’application et d’innovation au service des priorités en matière de développement économique et scientifique ; accélérer la fusion, la transformation ou l’actionnarisation des instituts de recherche qui ne sont plus convenables aux priorités d'investissement ; édifier et mettre en œuvre des projets visant à placer des instituts de recherche fondamentale sous la direction des universités et académies pour promouvoir les liens entre la recherche et la formation ; améliorer les capacités des organisations de recherche des politiques des secteurs et localités

c) Mettre en œuvre les mesures et solutions pour que les universités deviennent vraiment des centres de recherche scientifique, de développement des technologies, un fourniture d’intellectuels pour les activités d'innovation et de créativité. Développer des groupes de recherche puissants et des groupes de recherche au niveau international ; les étudiants suivant des cours de master et de doctorat sont des forces importantes dans la recherche scientifique et le développement de technologies ; relier la formation post-universitaire aux projets de recherche scientifique ; encourager et soutenir la création des centres de recherche et de transfert des biens intellectuels. Étudier un mécanisme permettant aux cadres et aux enseignants de participer à la création d’entreprises de startups innovantes depuis les résultats de recherche scientifique et de développement des technologies. Faire des Universités nationales de Hanoï, de Ho Chi Minh-Ville et quelques universités technologiques un noyau et une locomotive dans le système éducatif du Vietnam, figurant parmi les premiers établissements d’Asie en matière de formation de ressources humaines qualifiées, de recherche scientifique et d’innovation.

Faire des universités des zones des centres de formation des ressources humaines, de recherche et de transfert des connaissances au service de l’innovation et de la créativité dans les zones comme dans les localités.

d) Développer certaines organisations scientifiques et technologiques au niveau régional et international ; évaluer, classer et sélectionner des organisations scientifiques et technologiques potentielles pour leur accorder des investissements, mécanismes et politiques prioritaires en faisant des commandes et confiant des tâches scientifiques et technologiques. Édifier l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et l’Académie des sciences sociales du Vietnam en tant que la base et les piliers des sciences et des technologies vietnamiennes. Encourager l’investissement sous forme de partenariat public-privé avec les grandes entreprises, les partenaires étrangers pour développer les centres technologiques puissants au sein des universités, des instituts de recherche ; attirer la participation des groupes multinationaux dans la création des établissements de recherche scientifique et de développement technologique ; implanter au Vietnam les centres d’innovation internationaux. - VNA (à suivre)

Promulgation de la stratégie de développement de la science, de la technologie et de l'innovation

