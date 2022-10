III. ORIENTATIONS CLÉS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA SCIENCE, DE LA TECHNOLOGIE ET DE L'INNOVATION

1. Orientations pour les tâches focales dans le développement de la science, de la technologie et de l'innovation

a) La science, la technologie et l'innovation sont au service du développement socio-économique durable et inclusif, de la garantie de la défense et la sécurité nationales.

Promouvoir la restructuration de l'économie d'une manière qui augmente la proportion de la valeur des produits industriels de haute technologie, aide les secteurs à acquérir une productivité élevée et une valeur ajoutée en appliquant une technologie avancée et moderne parallèlement à la promotion de la transformation numérique dans tous les secteurs; promouvoir le développement des industries manufacturières et de certaines industries et secteurs de pointe en s'appuyant sur les fondements technologiques de la quatrième révolution industrielle; réduire progressivement la proportion d'industries à faible productivité du travail et à faible valeur ajoutée et utilisant des technologies obsolètes.

Acquérir, maîtriser, transférer et appliquer largement les technologies avancées du monde afin d'augmenter la productivité du travail, d'améliorer la qualité des produits et des services et la compétitivité des entreprises ; être actif dans la prise des solutions technologiques vietnamiennes pour développer l'économie verte, l'économie circulaire, protéger l'environnement, répondre aux défis des épidémies et du changement climatique ; rechercher et appliquer les sciences et les technologies dans le développement de l'industrie de la défense dans le sens du double usage pour s’orienter vers la modernité, pour répondre aux exigences de la défense nationale dans le nouveau contexte.

Renforcer l'autonomie en matière de technologie et s’orienter vers le développement de nouvelles technologies vietnamiennes dans les domaines clés, les domaines disposant des atouts, les domaines potentiels et les domaines prometteurs. Maîtriser les technologies de base, les technologies sources, les technologies de la quatrième révolution industrielle pour les absorber rapidement et les appliquer dans le développement de nouveaux produits et services, de produits clés et du marque nationale ; réaliser la transformation numérique des entreprises.

b) Rénover et perfectionner la gestion étatique en matière de sciences, de technologies, d'innovation

Perfectionner le système juridique en matière de sciences, de technologies, d'innovation, conformément au mécanisme du marché et aux pratiques internationales ; synchroniser les réglementations juridiques et les politiques liées aux sciences, aux technologies, à l'innovation et à la créativité dans le sens de défaire les noeuds et des obstacles pour créer les meilleures conditions pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la créativité. Renforcer les outils et les politiques révolutionnaires pour encourager et promouvoir l'application des nouvelles technologies dans l'amélioration de la compétitivité des entreprises.

Perfectionner le système national d'innovation et de créativité, le système sectoriel et régional d'innovation et de créativité, les parcs de haute technologie, le réseau des centres d'innovation et de créativité, le réseau des start-up innovantes et créatives, les organisations intermédiaires, les organisations de soutien à la promotion de l'innovation et de la créativité.

Améliorer la capacité de la gouvernance d'État pour les activités scientifiques, technologiques, d'innovation, en particulier la capacité de planifier et de réaliser les politiques scientifiques, technologiques, d'innovation et de créativité. Renforcer et perfectionner le mécanisme de décentralisation dans la gestion de l'État des sciences, des technologies, de l'innovation et de créativité pour assurer une gestion efficace et efficiente.

La science, la technologie et l'innovation jouent un rôle important dans le développement des industries clés, notamment l'industrie de transformation et de fabrication. Photo : VNA

c) Développer les potentiels scientifiques, technologiques, d'innovation

Aménager le système des organes scientifiques et technologiques publics en fonction des orientations prioritaires dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation, en fonction du développement socio-économique du pays, des régions et des secteurs ; relier la recherche à la formation.

Former des ressources humaines dans le pays et attirer des experts étrangers, des experts vietnamiens d'outre-mer dotés de hautes qualifications et d'une capacité créative, conformément aux exigences de l'industrialisation dans le nouveau contexte.

Continuer à investir et à exploiter efficacement les parcs de haute technologie, les zones agricoles de haute technologie, les zones de technologie de l'information concentrées, les laboratoires associés aux domaines de recherche prioritaires ; développer et améliorer la qualité du système national d'informations scientifiques et technologiques vers la transformation numérique.

d) Promouvoir les activités scientifiques, technologiques, d’innovation dans les entreprises et développer le marché scientifique et technologique

Promouvoir le développement du marché scientifique et technologique, augmenter progressivement la proportion de l'offre de technologies et d'équipements nationaux, intensifier les activités intermédiaires du marché scientifique et technologique, vers une synchronisation avec les marchés de biens, de travail et le marché financier.

Se concentrer sur la promotion du transfert et de l'application des technologies avancées, tout en améliorant la capacité de réception et de renouvellement technologiques, la capacité de gouvernance d'entreprise, les qualifications et les compétences des ressources humaines et la mise en œuvre de la transformation numérique et le renouvellement du processus de production et du modèle d’affaires des entreprises, conformément au processus de renouvellement technologique.

Accroître la quantité, la qualité et l'efficacité de l'exploitation de biens intellectuels, prêter attention au développement de biens intellectuels des entreprises et au renforcement de la protection et de l'application des droits de propriété intellectuelle. Edifier à temps les normes nationales, les normes de base pour les technologies, de nouveaux produits, des produits exportés, des produits clés pour répondre aux exigences du marché ; assurer le développement de biens intellectuels, les normes et la qualité des produits est un outil efficace pour promouvoir l'innovation, la créativité et l'application des nouvelles technologies.

La science, la technologie et l'innovation contribuent pour une part importante à l'édification et au développement des valeurs culturelles, sociales et humaines vietnamiennes. Photo : VNA

2. Orientation du développement de la recherche scientifique

a) Sciences sociales et humaines

- Rechercher et prévoir les tendances du développement jusqu'en 2030 et les décennies suivantes, y compris la tendances de la mondialisation et de l'intégration internationale ; la tendance de la compétitivité et des conflits dans le contexte international; la formation de nouveaux liens dans le monde et dans la région ; la tendance développement durable ; rechercher et prévoir les impacts des grandes tendances mondiales et régionales sur le modèle de développement, l'institution et la sécurité du Vietnam ; rechercher des politiques et des solutions pour le Vietnam afin de tirer parti des opportunités, de surmonter les défis pour le développement, d'assurer la sécurité et de renforcer la position du Vietnam.

- Continuer à synthétiser la réalité du processus de renouveau, l'édification et le développement du pays au service de la décision des lignes, des stratégies et des politiques de développement et de défense nationale à chaque période ; étudier la théorie du développement dans un nouveau contexte pour fournir des preuves permettant de définir et de clarifier la voie à suivre pour devenir un pays en développement ayant une industrie moderne, à revenu intermédiaire élevé d'ici 2030 et un pays développé à revenu élevé en 2045.

- Rechercher les bases scientifiques et pratiques pour renouveler la méthode de direction, améliorer la capacité de direction, la capacité de pouvoir et la combativité du Parti ; renouveler la gestion de l'État, la gouvernance nationale, valoriser fortement le droit d'être maître du peuple, intensifier la réforme administrative et judiciaire, édifier et perfectionner l'État de droit socialiste vietnamien adapté à la nouvelle situation de chaque nouvelle période de développement du pays. Rechercher, renouveler et renforcer le rôle et la responsabilité des organisations dans le système politique ; réformer et renforcer la validité de la loi et de la législation socialiste ; garantir les droits de l'homme, les droits des citoyens, la défense et la sécurité nationales.

- Rechercher et perfectionner l'institution d'une économie de marché complète avec une orientation socialiste dans le nouveau contexte ; bien identifier et maximiser le rôle de tous les secteurs économiques, en particulier l'économie privée pour créer de nouvelles motivations de développement ; prévoir et proposer des solutions pour améliorer la résilience aux défis et risques internes comme externes, assurer la stabilité macroéconomique, le développement rapide, efficace et durable du pays, des régions et des localités.

- Rechercher pour identifier les conditions, les solutions, la feuille de route de l'innovation, transformer le modèle de développement économique basé sur les sciences, les technologies, l'innovation, la créativité, l'économie numérique pour améliorer la productivité, la qualité, l'efficacité et la compétitivité des produits, des biens, des services et aussi de l'économie.

- Étudier les caractéristiques, la structure et les tendances de développement de la société vietnamienne sous l'impact de la quatrième révolution industrielle, de l'intégration internationale et des défis sécuritaires non traditionnels ; rechercher et renouveler le mode de management social dans le contexte de transformation numérique ; déterminer les conditions, les mesures et la feuille de route pour édifier une société vietnamienne développée, un peuple riche, un pays puissant, démocrate et moderne d'ici 2045 et une feuille de route et les étapes précises pour les 10 prochaines années.

- Étudier les caractéristiques de la naissance, du mouvement et du développement de la culture, de la religion et de la nation au Vietnam et l'impact des nouvelles tendances dans le contexte de l'intégration internationale ; édifier une culture d'innovation, de créativité, la culture numérique et l'industrie culturelle au service du développement national ; édifier un bloc de grande union nationale de tout le peuple, une culture avancée et imprégnée d'identité nationale qui absorbe la quintessence culturelle de l'humanité; se concentrer sur les communautés ethniques minoritaires, les régions peuplées des minorités ethniques, les zones montagneuses, les groupes vulnérables de la société, les zones aux conditions naturelles et socio-économiques extrêmement difficiles pour assurer un développement inclusif et harmonieux entre les communautés d'ethnies.

- Rechercher l'éducation, la formation des Vietnamiens dans la nouvelle ère en tant que sujet social, pleinement développé, imprégné d'humanité et de bonnes valeurs culturelles, doté d’expertise, compétences, capacité à créer et à innover, pour répondre aux exigences croissantes de la cause de renforcement de l'industrialisation vers l’orientation modeste dans le contexte de l'intégration internationale.

- Rechercher la politique d'innovation verte, centrée sur les aspects environnementaux combinés à l'écologie et à la société en accord avec le contexte de la mondialisation.

b) Sciences naturelles

- Construire une science fondamentale moderne, suivant les tendances du monde. Promouvoir la recherche fondamentale et la recherche fondamentale axée sur les applications dans des domaines où le Vietnam possède des atouts et des besoins pour atteindre des niveaux avancés régionaux et internationaux tels que les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences de la vie, les sciences de la terre et les sciences de la mer.

- Rechercher les bases scientifiques de l'utilisation rationnelle des ressources naturelles ; rechercher pour identifier la nature, les causes et les impacts des catastrophes naturelles, les interactions entre la nature, l’homme et la société, le processus de changement climatique au Vietnam comme base scientifique pour la proposition et la mise en œuvre de solutions limitantes, répondant aux catastrophes naturelles, au changement climatique et à l’élévation du niveau de la mer.

- Promouvoir la recherche interdisciplinaire entre les sciences naturelles, les sciences sociales, les sciences humaines et la technologie sur la mer et les océans afin d'établir des bases scientifiques pour planifier, déterminer et perfectionner les politiques de développement, gérer et exploiter les ressources de la mer, répondre au changement climatique, au service du développement d'une économie marine durable; fournir des bases juridiques et des preuves historiques pour servir la lutte et la défense de la souveraineté maritime et insulaire nationale; recherche interdisciplinaire entre les sciences naturelles et sociales et sciences humaines sur la conservation de la biodiversité pour le développement durable.

- Mettre l'accent sur la recherche fondamentale axée sur les applications afin d'acquérir et de maîtriser les technologies de base et de source pour appliquer rapidement, de manière créative, efficace et diffuser les technologies avancées dans les activités de production, de service, d'affaires, de vie et de gestion sociale afin d'améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité des entreprises, des secteurs et de l'économie, améliorer le niveau de vie des populations et assurer la défense et la sécurité du pays. - VNA (à suivre)

