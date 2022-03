Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Phan Van Mai a reçu le 23 mars la vice-présidente de la Banque mondiale (BM) pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Manuela V.Ferro, pour discuter des orientations visant à promouvoir la coopération efficace entre la ville et la BM.

Phan Van Mai a demandé à la BM de collaborer avec Ho Chi Minh-Ville pour accélérer l'avancement des projets concernant l'hygiène environnementale de la ville pour la 2e phase, le développement du transport vert, le programme de prêt pour soutenir la politique de développement.

Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville souhaite recevoir le soutien de la BM dans le contrôle efficace de la pandémie de COVID-19, renforcer la coopération avec la BM dans l'examen des questions stratégiques de développement, définir les axes prioritaires de coopération entre les deux parties dans le développement socio-économique et urbain, selon lui.

Pour sa part, Manuela V.Ferro a exprimé sa forte impression devant les résultats obtenus du Vietnam et de Ho Chi Minh-Ville dans le contrôle du COVID-19. Appréciant le rôle et la position de la ville pour l'économie vietnamienne, elle s'est engagée à soutenir la mégapole du Sud non seulement dans la finance, mais encore dans la santé, le contrôle de l'épidémie, le tourisme, le développement de la main d'œuvre, etc.

La BM est prête à connecter Ho Chi Minh-Ville avec des villes exemplaires du monde afin de partager des expériences et des mesures pour faire face aux difficultés rencontrées dans la construction urbaine tels que le contrôle des inondations, le trafic, la transformation numérique, les ressources.

la vice-présidente de la Banque mondiale (BM) pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Manuela V.Ferro assiste au lancement du groupe de travail commun entre HCM-Ville et la BM. Photo: VNA



Dans les temps à venir, Ho Chi Minh-Ville doit accorder plus d'attention aux activités de promotion des investissements, créant un environnement d'investissement attractif pour les entreprises étrangères qui ont tendance à s'installer au Vietnam ; favoriser l'attraction des ressources privées dans les domaines prioritaires, a-elle ajouté.

A cette occasion, un groupe de travail commun avec la BM conduit par Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire municipal a vu le jour. -VNA