Conteneurs transportant des produits agricoles en attente de dédouanement vers la Chine. Photo : sggp.org.vn

Hanoï (VNA) - Après une longue période impactée par l'épidémie de Covid-19, depuis le début de l'année 2023, les exportations de nombreux produits agricoles vietnamiens vers le marché chinois ont connu une croissance élevée et devraient croître fortement dans les temps à venir.



La forte croissance des exportations de nombreux produits agricoles vers la Chine est due principalement à la signature de protocoles d'exportation officielles.



À ce jour, le Vietnam a officiellement exporté 13 produits agricoles vers la Chine dont le nid de salangane, la patate douce, le fruit du dragon, le longane, le ramboutan, la mangue, le jacquier, la pastèque, la banane, le mangoustan, le litchi, le fruit de la passion et le durian. En novembre, les premiers lots de nids de salangane du Vietnam ont été exportés vers la Chine.



La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang a affirmé que son ministère se coordonnerait avec celui de l'Agriculture et du Développement rural pour négocier avec la partie chinoise afin de permettre à d'autres fruits et légumes vietnamiens d’accéder au marché chinois, dont pamplemousse à peau verte, noix de coco fraîche, avocat, citron, ananas, caïmite, melon, etc.



Concernant les produits aquatiques, bien que leur chiffre d'affaires des exportations en onze mois ait diminué de 18,9% par rapport à la même période de l'année dernière, la Chine est restée leur principal débouché, selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP). Cette année, le Vietnam doit être le 7e fournisseur de produits aquatiques du marché chinois.



En général, selon les données de l'Office général des statistiques et du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, la valeur des exportations de l'ensemble du secteur agricole au cours des onze premiers mois de l'année a atteint 47,84 milliards de dollars, soit une baisse de 2,7% par rapport à la même période de l'an dernier. Cependant, ce secteur est demeuré un point encourageant du panorama économique du Vietnam.



Les exportations de produits agricoles se sont chiffrées à 29,5 milliards de dollars au cours des 11 premiers mois. La Chine, les États-Unis et le Japon ont été les trois principaux importateurs de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles du Vietnam.



Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, a estimé que 2023 serait une année "exceptionnelle" pour les fruits exportés, notamment le durian. Les exportations de fruits et légumes de janvier à novembre ont atteint 5,32 milliards de dollars, soit une hausse de 74,5% en glissement annuel et devraient s'élever à plus de 6 milliards en 2024. -VNA