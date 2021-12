Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la Conférence culturelle nationale sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti, dans l'après-midi du 24 novembre, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a souligné la tâche de promouvoir les valeurs traditionnelles de la nation pour construire un pays prospère et développé pour le bonheur du peuple.



Le vice-Premier ministre a indiqué des tâches dans le processus de mise en œuvre de la Stratégie de développement culturel pour 2030, insistant particulièrement sur la nécessité de sensibiliser à la culture et de surmonter les faiblesses et les limites en matière de ressources.



Selon lui, la mise en œuvre de la Stratégie doit contribuer à promouvoir la créativité et la force de l'ensemble du peuple pour que le pays se développe plus rapidement et plus durablement. Il est important d'assimiler les belles valeurs culturelles de l'humanité, de préserver l'identité tout en adoptant des changements nécessaires.



De son côté, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Van Hung, a souligné que la Conférence culturelle nationale sur la mise en œuvre de la Résolution du 13e Congrès national du Parti avait suivi de près les directives du Bureau politique et du Secrétariat et avait reçu la réponse des agences et organes de tous les niveaux et des localités.-VNA