Lac Hoan Kiem à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Hanoï mettra l'accent sur la promotion des ressources culturelles en vue de construire et de développer une ville créative, en faveur du développement durable de la capitale d'ici 2025 et à l’horizon 2030.

Par conséquent, la ville accordera une priorité à la valorisation des ressources humaines à travers la créativité des individus, des organisations et des collectivités, en particulier la jeune génération, dans les secteurs de l'artisanat et des arts populaires, du design, du cinéma, de la gastronomie, de la littérature, des arts, de la communication et de la musique.

Hanoi se concentrera également sur le développement des ressources patrimoniales, les produits et les infrastructures culturelles, telles que les destinations et les œuvres qui peuvent devenir des espaces créatifs.

Après plus de deux ans d'adhésion au Réseau des villes créatives de l'UNESCO, Hanoï a efficacement promu et exploité son potentiel et ses atouts dans le domaine du design créatif, ainsi que la construction de nombreux ouvrages et projets innovants, contribuant à la formation d'infrastructures modernes et le développement d'espaces créatifs.

Selon le plan, dans un peu plus d'un an, Hanoï doit respecter les engagements pris lors de son inscription au Réseau des villes créatives de l'UNESCO dans le domaine du design.- VNA