L'ambassadeur Nguyen Hoang Long a assisté à une réunion en ligne au siège de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni. Photo : VNA

Londres (VNA) - Le Conseil de géostratégie britannique (British Council on Geostrategic) a présenté le 27 octobre à Londres le Rapport de recherche intitulé "Promouvoir les relations Vietnam-Royaume-Uni à l'ère de la concurrence".

Lors de l'événement, le Docteur Bill Hayton, l'un des auteurs du rapport, a fait un résumé des relations Vietnam-Royaume-Uni, soulignant les préoccupations communes des deux pays dans la région Indopacifique et les opportunités de coopération entre eux. Elle a aussi fait des propositions pour promouvoir les relations bilatérales dans de nombreux domaines.

S'exprimant lors de l'événement, le co-fondateur et directeur de recherche du Conseil de géostratégie britannique, James Rogers, a précisé que ce rapport évaluait l'état actuel des relations entre les deux pays et avançait des propositions pour approfondir le partenariat stratégique Vietnam-Royaume-Uni dans les années à venir.

Il a souligné qu'avec les visites des ministres britanniques des Affaires étrangères et de la Défense, effectuées respectivement en juin et juillet et l'appel téléphonique entre les Premiers ministres Pham Minh Chinh et Boris Johnson le 26 octobre, le Royaume-Uni souhaitait promouvoir et approfondir ses relations stratégiques avec le Vietnam.

S’exprimant à cette occasion, l'ambassadeur vietnamien au Royaume-Uni, Nguyen Hoang Long a estimé qu’il faudrait promouvoir davantage la coopération économique, notamment dans les secteurs de la fabrication, de la mécanique, de la construction d'infrastructures, de l'énergie éolienne… qui sont des atouts du Royaume-Uni.

Le Rapport de recherche intitulé "Promouvoir les relations Vietnam-Royaume-Uni à l'ère de la concurrence" a été réalisé par le Docteur Bill Hayton, l'un des premiers experts britanniques sur le Vietnam, et le professeur John Hemmings, expert en géopolitique de la région Indopacifique. Le rapport est basé sur les résultats d'un séminaire de recherche sur les relations entre le Royaume-Uni et le Vietnam organisé début octobre et sur des interviews d'officiels et experts du Royaume-Uni, du Vietnam et des États-Unis. -VNA