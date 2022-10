Le président de la Commission des relations extérieures du Comité central du PCV, Le Hoai Trung (droite) et le permanent du Secrétariat du Fatah, Jibril Rajoub, le 6 octobre à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Hoai Trung, membre du Comité central et président de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a proposé de promouvoir la solidarité, l’amitié et la coopération entre le Vietnam et la Palestine.

Le Hoai Trung a reçu le 6 octobre à Hanoï une délégation du Mouvement de libération nationale de la Palestine (Fatah), conduite par le permanent de son secrétariat, Jibril Rajoub, en visite de travail au Vietnam.

Le Hoai Trung a affirmé la position constante du Vietnam en faveur de la juste lutte pour les droits nationaux fondamentaux, le droit à l'autodétermination et le droit d'établir un État palestinien indépendant.

Le Vietnam soutient la promotion du dialogue et la résolution pacifique des conflits, a souligné le responsable du PCV.

De son côté, M. Rajoub a exprimé sa reconnaissance envers le PCV, l’Etat et le peuple vietnamiens pour leur soutien accordé à la lutte du peuple palestinien, affirmant sa volonté de promouvoir la solidarité et l’amitié entre les deux Partis et les deux peuples.

Auparavant, la délégation palestinienne de Fatah avait eu un entretien avec une délégation de la Commission centrale des relations extérieures du PCV, conduite par sa vice-présidente permanente Nguyen Thi Hoang Van.

Durant son séjour, la délégation palestinienne est allée rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et a travaillé avec le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et l’Union des organisations d’amitié du Vietnam. -VNA