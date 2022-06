Photo: VNA



Da Nang (VNA) - Afin de sensibiliser les consommateurs et les entreprises à se joindre à la promotion des paiements numériques, Visa, leader mondial des technologies de paiement électronique, a lancé de nombreuses activités pour faire écho à la Journée du paiement sans numéraire du Vietnam (16 juin).

Selon Dang Tuyet Dung, directrice de Visa en charge du Vietnam et du Laos, les activités de la Journée nationale de paiement sans numéraire marquent les changements vers une expérience d'achat plus rapide et plus transparente, comme le désirent les consommateurs.

Concrètement, Visa a mis en œuvre un programme de super promotion "16.600 dongs" pour la boisson de la plus grande taille dans les cafés Highlands ou Visa à Vincom Ba Trieu (Hanoï) et Bitexco Financial Tower (Ho Chi Minh-Ville) le 16 juin 2022, applicable pour paiement par carte sans contact Visa.

Visa a lancé un programme Acceptance Fast Track Program pour accélérer la transformation numérique des petites entreprises en Asie-Pacifique.

Visa stimule également la transformation numérique des entreprises grâce aux solutions d'affaires Visa, fournissant ainsi aux entreprises des outils nécessaires pour réussir dans l'ère du commerce moderne et améliorer leur efficacité opérationnelle.

Cérémonie de lancement des "Rues de paiement sans numéraire" à Da Nang. Photo: VNA



Le même jour, le Comité populaire de l'arrondissement de Hai Chau, ville de Da Nang, en collaboration avec l'Association du commerce électronique du Vietnam et le portefeuille électronique Momo, a lancé le programme "Rues de paiement sans numéraire".

Le paiement sans numéraire est mis en œuvre dans les rues Tran Van Tru, Nguyen Van Linh, Le Dinh Duong et Phan Chu Trinh. -VNA