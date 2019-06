La délégation vietnamienne travaille avec les entreprises vietnamiennes implantées en Allemagne. Photo: VNA



Berlin (VNA) - Un programme visant à promouvoir les localités vietnamiennes a eu lieu les 27 et 28 juin en Allemagne.

Organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l’ambassade du Vietnam en Allemagne, l'événement a réuni des représentants des provinces de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre), Lang Son et Yên Bai (Nord).

Durant leur séjour, ces représentants sont allés saluer le secrétaire d’État chargé de la Coopération économique et du Développement Norbert Barthe, et la présidente du Parlement du Mecklembourg-Poméranie occidentale, Birgit Hesse. Ils ont aussi assisté à une table ronde sur la coopération entre les entreprises et les localités vietnamiennes et le Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale et rencontré des entreprises vietnamiennes implantées en Allemagne.

Sur la base du partenariat stratégique entre les deux pays établi en 2011, la coopération entre les localités vietnamiennes et allemandes ne cesse de se développer dans plusieurs domaines dont la sécurité et la défense, l'économie, le commerce, l'investissement, les sciences et technologies, le tourisme, etc. -VNA