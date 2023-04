Photo: hanoimoi

Hanoï (VNA) - Le secteur bancaire reste l'une des options préférées des investisseurs étrangers au Vietnam.Selon la réglementation, un investisseur stratégique étranger ne peut pas détenir plus de 20% du capital social d'un établissement de crédit vietnamien et tous les investisseurs étrangers ne peuvent pas en détenir plus de 30%. Par conséquent, les actions des banques prometteuses intéressent toujours de nombreux investisseurs étrangers.Selon le Centre de dépôt de titres du Vietnam, environ 16 banques vietnamiennes possèdent un taux de participation étrangère supérieur à 15%.Récemment, la banque japonaise Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) a versé 1,5 milliard de dollars pour acheter 15% des actions de la Banque commerciale par actions de la Prospérité (VPBank). Il s’agit d’une affaire de fusion et acquisition d’une valeur record du secteur bancaire vietnamien, permettant à VPBank de porter son capital social de 103,5 à 140 billions de dongs.La Banque internationale du Vietnam (VIB), elle, prévoit d'augmenter la participation étrangère à 30% cette année. Et la Banque commerciale orientale (OCB) a également l’intention de vendre 70 millions d'actions aux investisseurs nationaux et étrangers.Selon le secrétaire général de l'Association des banques du Vietnam (VNBA) Nguyen Quoc Hung, la participation des investisseurs étrangers ces dernières années a permis des changements positifs du secteur bancaire national, notamment en termes financière, technologique et de gouvernance. Par conséquent, il est nécessaire d'augmenter le plafond du taux de participation étrangère, a-t-il estimé.Récemment, Moody’s a relevé d’un cran ses notations de dépôts à long terme en monnaie locale et en devises étrangères et des émetteurs de huit banques vietnamiennes et ses notations du risque de contrepartie en monnaie locale et en devises étrangères à long terme de sept banques.La solidité du crédit du Vietnam est un facteur clé dans les notations des dépôts et de la dette de Moody’s pour les institutions financières du pays. L’amélioration des notations des banques reflète la plus grande capacité du gouvernement de fournir un soutien aux banques en périodes de tensions, a expliqué l’agence de notation.Le directeur des services de fusion et acquisition transfrontalières de RECOF Corporation (Japon), Masataka Sam Yoshida, a affirmé que les fondamentaux économiques solides du Vietnam contribueraient à dynamiser les activités de fusion et acquisition en 2023. Les investisseurs s'intéressent au marché vietnamien dans le but d’y accéder et d’étendre leur présence à long terme au Vietnam, au lieu de rechercher des propriétés bon marché. -VNA