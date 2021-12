Production de composants électroniques destinées à l'exportation. Photo: VNA

Pretoria, 9 décembre (VNA) - Des représentants de plus de 120 entreprises vietnamiennes actives dans l'agriculture, l'alimentation et la décoration intérieure et extérieure ont participé le 8 décembre à une session de consultation en ligne sur l'exportation vers l'Afrique du Sud.

S'exprimant lors de la session tenue en ligne, M. Pham Thanh Hai, chef du Bureau du Commerce du Vietnam en Afrique du Sud, a affirmé que les produits vietnamiens ont la possibilité de pénétrer le marché sud-africain parce que les consommateurs de ce pays afrique s'intéressent aux produits étrangers.

Actuellement, seules la Chine et la République de Corée sont les pays asiatiques qui investissent en Afrique du Sud, tandis que le Vietnam est un nom assez inconnu pour les consommateurs sud-africains, a-t-il déclaré.

Le riz est l'un des produits clés du Vietnam exportés vers l'Afrique du Sud. Photo: VNA

Pham Thanh Hai a suggéré aux entreprises vietnamiennes de saisir les opportunités d'apporter leurs produits sur le marché Avec avec une population de près de 60 millions d'habitants et un vaste réseau de magasins et de supermarchés.

La valeur d'échanges commerciaux bilatéraux au cours des 10 premiers mois de 2021 s'élève à 1.097 milliards de dollars, dont 710 millions de dollars provenaient des exportations vietnamiennes. Les deux pays s'efforcent de porter leur commerce à 1,42 milliard de dollars pour l'ensemble de l'année. 2021. -VNA