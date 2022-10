Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam promeut les négociations avec la partie chinoise pour favoriser l’entrée des produits vietnamiens, notamment agricoles, sur ce vaste marché de plus de 1,4 milliard d’habitants.

Analysant les avantages du Vietnam, le conseiller commercial vietnamien en Chine, Nong Duc Lai, a souligné qu'outre quelques groupes de produits spécifiques, la variété des formes de transport des marchandises du Vietnam vers la Chine - routier, maritime et aérien - entraînent des coûts bien plus compétitifs que vers d'autres pays.

De plus, les entreprises vietnamiennes s’habituent de plus en plus au marché et aux demandes des consommateurs chinois.

L’assouplissement de la politique chinoise anti-COVID-19 dans un proche avenir et la forte reprise du marché de consommation à la fin de l'année permettront de promouvoir les exportations vietnamiennes vers la Chine, a analysé Nong Duc Lai dans une interview accordée récemment à l'Agence vietnamienne d'information (VNA).

Il a conseillé aux exportateurs nationaux de s’adapter au mieux aux règlements chinois en matière de quarantaine, d’emballage, de traçabilité ainsi que de continuer d’améliorer la qualité de leurs produits.

D’ici la fin de l’année, le Bureau commercial du Vietnam en Chine accueillera des délégations d’entreprises vietnamiennes participant à des foires-expositions commerciales en Chine tels que CIIE, FUNFAIRE…

Il organisera également des évènements pour présenter des produits agricoles vietnamiens, notamment fruits, dans quelques localités chinoises dont Pékin, Tianjin et Hebei. -VNA